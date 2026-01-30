Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Check-in sắc mai vàng rực rỡ trước Đại Nội Huế

Du lịch

Check-in sắc mai vàng rực rỡ trước Đại Nội Huế

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoàng mai trước Đại Nội Huế bung nở rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách dạo xuân, chụp ảnh.

Vân Giang/ Ảnh Lê Đình Hoàng
Những ngày cuối năm, khi tiết trời Huế se lạnh nhưng nắng đã bắt đầu hanh vàng, không gian phía trước Đại Nội như được đánh thức bởi sắc mai vàng rực rỡ. Hàng trăm gốc hoàng mai cổ thụ đồng loạt bung nụ, khoe sắc dọc theo các tuyến đường Lê Huân và Đoàn Thị Điểm, tạo nên bức tranh mùa xuân nổi bật giữa không gian di sản trầm mặc. Lê Đình Hoàng
Những ngày cuối năm, khi tiết trời Huế se lạnh nhưng nắng đã bắt đầu hanh vàng, không gian phía trước Đại Nội như được đánh thức bởi sắc mai vàng rực rỡ. Hàng trăm gốc hoàng mai cổ thụ đồng loạt bung nụ, khoe sắc dọc theo các tuyến đường Lê Huân và Đoàn Thị Điểm, tạo nên bức tranh mùa xuân nổi bật giữa không gian di sản trầm mặc. Lê Đình Hoàng
Hoàng mai xứ Huế từ lâu được xem là loài hoa đặc trưng của mùa xuân cố đô. Khác với mai vàng miền Nam, hoàng mai Huế có sắc vàng thanh, cánh mỏng, hương thơm nhẹ và dáng cây cổ kính. Dưới ánh nắng mùa đông, từng chùm hoa ánh lên sắc vàng óng ả, nổi bật trên nền tường thành rêu phong, hào nước xanh và thảm cỏ được chăm sóc gọn gàng. Lê Đình Hoàng
Hoàng mai xứ Huế từ lâu được xem là loài hoa đặc trưng của mùa xuân cố đô. Khác với mai vàng miền Nam, hoàng mai Huế có sắc vàng thanh, cánh mỏng, hương thơm nhẹ và dáng cây cổ kính. Dưới ánh nắng mùa đông, từng chùm hoa ánh lên sắc vàng óng ả, nổi bật trên nền tường thành rêu phong, hào nước xanh và thảm cỏ được chăm sóc gọn gàng. Lê Đình Hoàng
Những hàng mai được trồng thẳng tắp, tán cây cân đối, nhiều gốc có tuổi đời hàng chục năm, góp phần tạo nên cảnh quan trang nhã, hài hòa với kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Sự kết hợp giữa sắc hoa, ánh sáng và không gian di sản khiến khu vực trước Đại Nội trở thành điểm ngắm xuân lý tưởng. Lê Đình Hoàng
Những hàng mai được trồng thẳng tắp, tán cây cân đối, nhiều gốc có tuổi đời hàng chục năm, góp phần tạo nên cảnh quan trang nhã, hài hòa với kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Sự kết hợp giữa sắc hoa, ánh sáng và không gian di sản khiến khu vực trước Đại Nội trở thành điểm ngắm xuân lý tưởng. Lê Đình Hoàng
Những ngày này, từ sáng sớm đến chiều muộn, khu vực vườn mai luôn nhộn nhịp người dân và du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn, du khách trong và ngoài nước tranh thủ dạo bộ, chụp ảnh lưu niệm dưới tán mai vàng, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới tại cố đô Huế. Lê Đình Hoàng
Những ngày này, từ sáng sớm đến chiều muộn, khu vực vườn mai luôn nhộn nhịp người dân và du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn, du khách trong và ngoài nước tranh thủ dạo bộ, chụp ảnh lưu niệm dưới tán mai vàng, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới tại cố đô Huế. Lê Đình Hoàng
Không ít du khách cho biết, việc được ngắm mai nở ngay trước Đại Nội mang lại cảm giác rất đặc biệt, vừa thư thái, vừa cảm nhận rõ nét không khí Tết truyền thống. Với nhiều người, đây cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Huế dịp đầu xuân. Lê Đình Hoàng
Không ít du khách cho biết, việc được ngắm mai nở ngay trước Đại Nội mang lại cảm giác rất đặc biệt, vừa thư thái, vừa cảm nhận rõ nét không khí Tết truyền thống. Với nhiều người, đây cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Huế dịp đầu xuân. Lê Đình Hoàng
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vườn hoàng mai trước Đại Nội không chỉ có ý nghĩa về mặt cảnh quan, mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Hoàng mai được xem là biểu tượng của sự thanh cao, bền bỉ và tinh thần vươn lên, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ Huế. Lê Đình Hoàng
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vườn hoàng mai trước Đại Nội không chỉ có ý nghĩa về mặt cảnh quan, mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Hoàng mai được xem là biểu tượng của sự thanh cao, bền bỉ và tinh thần vươn lên, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ Huế. Lê Đình Hoàng
Việc chăm sóc, duy trì vườn mai phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết cũng là một trong những nỗ lực làm phong phú sản phẩm du lịch mùa xuân của địa phương, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Huế trong thời điểm đầu năm. Ảnh NAG Ngô Lễ
Việc chăm sóc, duy trì vườn mai phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết cũng là một trong những nỗ lực làm phong phú sản phẩm du lịch mùa xuân của địa phương, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Huế trong thời điểm đầu năm. Ảnh NAG Ngô Lễ
Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, sắc mai vàng trước Đại Nội Huế không chỉ báo hiệu mùa xuân về, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng của cố đô. Giữa nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc thong thả dạo bước dưới tán mai vàng mang đến cho du khách cảm giác bình yên, là trải nghiệm khó quên trong hành trình du xuân đất cố đô. Ảnh NAG Ngô Lễ
Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, sắc mai vàng trước Đại Nội Huế không chỉ báo hiệu mùa xuân về, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng của cố đô. Giữa nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc thong thả dạo bước dưới tán mai vàng mang đến cho du khách cảm giác bình yên, là trải nghiệm khó quên trong hành trình du xuân đất cố đô. Ảnh NAG Ngô Lễ
Vân Giang/ Ảnh Lê Đình Hoàng
#Hoa mai vàng Huế mùa xuân #Vườn hoàng mai trước Đại Nội #Nét đẹp di sản cố đô Huế #Ý nghĩa văn hóa hoa mai #Du lịch mùa xuân Huế #Không khí Tết truyền thống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT