Chân dung tân Tổng giám đốc KienlongBank Trần Hồng Minh

Tân Tổng giám đốc KienlongBank Trần Hồng Minh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Sau khi được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 1/12.

Tân Tổng giám đốc KienlongBank Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Ông Trần Hồng Minh - tân Tổng giám đốc KienlongBank. Ảnh: KLB.

Ông Trần Hồng Minh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021.

Ông Trần Hồng Minh bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank ở vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022.

Tháng 07/2024, ông Trần Hồng Minh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2025.

Hiện tại, Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của Ngân hàng.

Trên cương vị mới, ông Trần Hồng Minh được HĐQT KienlongBank kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt ngân hàng duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả các cơ hội trong kỷ nguyên số.

Trong giai đoạn trước đó, khi đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc, ông Trần Hồng Minh đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của KienlongBank.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt 1.537 tỷ đồng lũy kế 9 tháng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất ngân hàng này đạt được trong 30 năm hoạt động.

Thời gian tới, KienlongBank cho biết sẽ đặt trọng tâm vào việc xây dựng các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và hệ sinh thái đối tác, từ đó hình thành một mô hình ngân hàng số có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và xu thế thị trường. Đây sẽ tạo tiền đề để ngân hàng thiết kế các sản phẩm, dịch vụ tiên phong đi vào đời sống thực tiễn của người dân và doanh nghiệp.