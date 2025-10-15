Ai thay Shark Bình làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech?

Từ tháng 4/2024 đến nay, ông Đào Mạnh Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tập đoàn NextTech.

Thông tin Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) bị khởi tố và bắt tạm giam đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình và các cộng sự đã phát triển, quảng bá dự án đồng tiền số AntEx, kêu gọi đầu tư thông qua Quỹ Next100 Blockchain, với cam kết đầu tư 50 triệu USD vào các dự án công nghệ.

Doanh nghiệp gắn với sự nghiệp và tên tuổi của Shark Bình là tập đoàn công nghệ NextTech do doanh nhân này sáng lập.

Tại thời điểm ngày 14/10/2025, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, NextTech có tên đầy đủ là CTCP Tập đoàn NextTech, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tập đoàn NextTech. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 21/2/2013 với ngành nghề kinh doanh chính là đại lý du lịch.

Trụ sở chính của công ty có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nay là phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật kiêm TGĐ của NextTech là ông Đào Mạnh Dũng, không phải ông Nguyễn Hoà Bình.

Thông tin về NextTech trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình

Vị trí đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc NextTech đã thay đổi nhiều lần theo thời gian.

Thời điểm mới sáng lập CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) - tiền thân của NextTech vào năm 2001, Shark Bình chỉ có một mình, đảm nhận toàn bộ vai trò ở công ty.

Năm 2006, khi công ty đã nhận được đầu tư từ quỹ nước ngoài, lượng nhân sự đông lên, Shark Bình giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tháng 12/2020 - thời điểm vốn điều lệ của NextTech được đăng ký lên mức 500 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ và là người đại diện pháp luật.

Shark Bình là người sáng lập NextTech. Ảnh: Shark Tank

Năm 2022, vị trí Tổng Giám đốc NextTech được chuyển từ Shark Bình sang ông Đào Minh Phú. Từ tháng 4/2024 đến nay, ông Đào Mạnh Dũng (sinh năm 1982) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của NextTech.

Ông Đào Mạnh Dũng khá kín tiếng. Ngoài vai trò Tổng giám đốc NextTech, ông Đào Mạnh Dũng còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái.

Ông Đào Mạnh Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của NextTech không lâu sau khi Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện với tư cách cổ đông mới, nắm giữ 0,5% vốn trong lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023. Doanh nghiệp này thành lập tháng 8/2023, người đại diện theo pháp luật là Đào Mạnh Dũng. Tháng 11/2023, công ty Phúc An Hải xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của NextTech, nắm 0,5% vốn điều lệ.

Ban đầu, công ty Phúc An Hải có vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng. Tháng 7/2024, công ty Phúc An Hải tăng mạnh vốn điều lệ từ 3,8 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng.

Bên cạnh vai trò tại NextTech và Phúc An Hải, ông Đào Mạnh Dũng còn là người đại diện của một số công ty khác có liên quan đến hệ sinh thái NextTech, như: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Nextland, Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Univest, Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý MD, Công ty cổ phần Đầu tư Nextfin, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều trong số các doanh nghiệp trên đã ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh.

Tập đoàn NextTech hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, logistics và đầu tư khởi nghiệp, với các thương hiệu quen thuộc như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và những công ty thành viên trong hệ sinh thái của NextTech.