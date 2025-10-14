Hà Nội

Giải trí

Chân dung tân quán quân Vietnam's Next Top Model 2025

Lại Mai Hoa cao 1m84, trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2025. 2 năm trước, người đẹp giành chiến thắng cuộc thi Face of Vietnam.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 12/10, Lại Mai Hoa 'vượt mặt' Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng để đăng quang quán quân Vietnam's Next Top Model 2025. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Dân Việt, với danh hiệu quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025, Mai Hoa nhận phần thưởng trị giá 300 triệu đồng, cùng cơ hội catwalk trong các sàn diễn thời trang tại Anh, Pháp, Italy. Ảnh: Vietnamnet.
Mai Hoa từng đoạt quán quân cuộc thi Face of Vietnam năm 2023. Theo Du Lịch TP HCM, cô đại diện Việt Nam tham dự Asia Model Festival 2023. Ảnh: FB Lại Mai Hoa.
Ở Asia Model Festival 2023, Mai Hoa vào top 10. Ảnh: Du Lịch TP HCM.
Khi đăng ký tham gia Vietnam’s Next Top Model 2025, người đẹp gây chú ý ngay từ phần thi Top Model Online. Cụ thể, nhờ tổng điểm cao nhất (50% từ bình chọn của khán giả và 50% từ ban giám khảo), Mai Hoa dẫn đầu top 36 thí sinh, giành tấm vé vàng duy nhất bước vào nhà chung. Ảnh: Dân Việt.
Theo Vietnamnet, ở Vietnam’s Next Top Model 2025, Mai Hoa giành chiến thắng trong tập 5 và tập 10. Ảnh: Dân Việt.
Người đẹp giữ phong độ trong suốt 10 tập Vietnam’s Next Top Model 2025. Ảnh: Vietnamnet.
Trước chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025, Mai Hoa được nhiều khán giả dự đoán sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Vietnamnet.
Tân quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 đang theo học Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.
