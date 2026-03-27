Chân dung nữ CEO bị bắt cùng nhà sáng lập sàn tiền số ONUS

CEO HanaGold Ngô Thị Thảo từng được biết đến khi tham gia Shark Tank Việt Nam năm 2022.

Ngày 26/3, Cục An ninh Kinh tế (A04) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có, Ngô Thị Thảo (SN 1994) và 5 đối tượng liên quan khác. Trong số này, một cá nhân bị điều tra thêm về hành vi “Rửa tiền”.

Ngô Thị Thảo (còn được biết đến với tên gọi Hana Ngô) sinh năm 1994, là người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold.

Ngô Thị Thảo sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold. Ảnh: HanaGold

Theo thông tin từ website của doanh nghiệp này, Hana Ngô là doanh nhân trẻ thành công trong lĩnh vực vàng, bạc và đá quý tại Việt Nam. Công ty HanaGold chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngành vàng bạc đá quý ứng dụng công nghệ 4.0. Bà Hana Ngô cũng là một người đam mê học hỏi, sáng tạo và có tầm nhìn xa, nỗ lực và quyết tâm chuyển đổi số cho ngành kim hoàn.

Bà Hana Ngô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (2016), có chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng cùng năm. Năm 2017, bà tham gia khóa đào tạo giám đốc điều hành (CEO). Năm 2018, bà Hana Ngô có thêm các chứng chỉ liên quan đến nhận định chất lượng vàng bạc và kỹ năng kinh doanh, cầm đồ. Năm 2023, bà hoàn thành chương trình Mini MBA.

Về quá trình làm việc, năm 2016, bà Hana Ngô làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4. Năm 2018, bà chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính, chứng khoán và fintech. Năm 2019, bà giữ vai trò đại diện phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam cho một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Ấn Độ và Hồng Kông, hoạt động trong lĩnh vực kim cương và trang sức.

Năm 2020, Ngô Thị Thảo thành lập và đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành HanaGold, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý theo hướng ứng dụng công nghệ. Trong vai trò điều hành, bà tham gia xây dựng và phát triển HanaGold từ giai đoạn đầu, với định hướng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh vàng.

Hana Ngô từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2022. Ảnh: HanaGold

Bên cạnh đó, nữ CEO này từng được biết đến khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2022, kêu gọi đầu tư 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi toàn bộ các nhà đầu tư đều từ chối do đánh giá mô hình còn tiềm ẩn rủi ro cao.

Tại thời điểm gọi vốn, HanaGold sở hữu vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó bà Thảo nắm giữ 60% cổ phần. Doanh thu giai đoạn đầu ở mức khá khiêm tốn, dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng trong quý I/2022.

Sau giai đoạn khởi đầu, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, phát triển hệ thống cửa hàng tại nhiều địa phương, đồng thời triển khai các sản phẩm ứng dụng công nghệ như tích lũy vàng trực tuyến và truy xuất nguồn gốc bằng NFC.

Hiện nay, HanaGold mở rộng mạng lưới với 5 cửa hàng tại TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.

Đáng chú ý, HanaGold có mối quan hệ hợp tác với CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA) - đơn vị do ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch HĐQT. Ông Nhân đồng thời giữ vai trò Chủ tịch tại Vemanti Group - doanh nghiệp sở hữu 100% nền tảng tiền số ONUS từ tháng 10/2025.

Trong các phát biểu trước truyền thông, CEO Hana Ngô cho biết doanh nghiệp tập trung vào mô hình tích lũy vàng trực tuyến, cho phép người dùng tham gia với số tiền nhỏ. Theo chia sẻ, sản phẩm hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau, bao gồm người lao động, sinh viên và nhân viên văn phòng.