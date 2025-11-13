Hà Nội

Đời sống

Cha mẹ tinh ý sẽ giúp con vượt qua trầm cảm học đường

Nhận biết sớm những thay đổi về tâm trạng và hành vi của con giúp cha mẹ kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trương Hiền

Trầm cảm học đường là tình trạng tâm lý tiêu cực kéo dài ở trẻ em, học sinh, ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi, học tập và các mối quan hệ xã hội. Nguyên nhân có thể do áp lực học tập, xung đột với bạn bè, gia đình, hoặc trải nghiệm cá nhân khó khăn. Nếu không được phát hiện kịp thời, trầm cảm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như tự cô lập, sa sút học tập, thậm chí có hành vi tự hại.

Dấu hiệu trầm cảm ở trẻ

Thay đổi cảm xúc rõ rệt

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi thất thường trong cảm xúc của trẻ. Trẻ có thể thường xuyên cảm thấy buồn bã, ủ rũ, dễ rơi nước mắt hoặc trở nên cáu gắt, nóng nảy vô cớ. Những điều từng khiến trẻ vui thích như chơi thể thao, vẽ tranh, nghe nhạc hay gặp gỡ bạn bè giờ đây không còn mang lại hứng thú. Thay vào đó, trẻ trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Cha mẹ nên lưu ý nếu con thường xuyên than mệt, không còn cười nói như trước, hoặc phản ứng tiêu cực với những việc nhỏ nhặt.

Khó khăn trong học tập

Trẻ bị trầm cảm thường gặp khó khăn trong việc tập trung và duy trì sự chú ý. Kết quả học tập có thể giảm sút rõ rệt, các bài tập bị bỏ dở hoặc trẻ không còn động lực đến trường. Một số trẻ có xu hướng trì hoãn, quên bài, hay viện lý do để tránh các hoạt động học tập. Thậm chí trẻ có thể bộc lộ sự sợ hãi hoặc lo âu khi nhắc đến việc đến lớp bởi trường học nơi từng là không gian quen thuộc giờ trở thành nguồn áp lực tinh thần lớn.

z7210701553197-e004ac40c0bdff90be0e203b3d6bfa12.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Rút lui khỏi bạn bè và hoạt động xã hội

Khi tâm lý rơi vào trạng thái trầm cảm, trẻ thường thu mình lại, không muốn giao tiếp hay tương tác với ai. Con có thể từ chối tham gia các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt lớp hoặc tránh tiếp xúc ngay cả với những người bạn thân thiết nhất. Trẻ thích ở trong phòng, không muốn ra ngoài, ít chia sẻ về chuyện trường lớp. Sự cô lập này không chỉ làm giảm khả năng hòa nhập mà còn khiến tình trạng trầm cảm ngày càng nặng hơn.

Thay đổi thói quen ăn uống và giấc ngủ

Rối loạn giấc ngủ và ăn uống là biểu hiện thường gặp ở trẻ bị trầm cảm. Một số trẻ ngủ quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có trẻ lại mất ngủ, trằn trọc suốt đêm. Bên cạnh đó trẻ có thể ăn rất ít, biếng ăn kéo dài hoặc ăn uống vô độ để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Những thay đổi này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân hoặc tăng cân bất thường.

Cảm giác vô giá trị hoặc tội lỗi

Trẻ có thể thường xuyên nói những lời tiêu cực về bản thân như con chẳng làm được gì cả con vô dụng hoặc không ai cần con đâu. Cảm giác tự ti, mặc cảm và tội lỗi khiến trẻ dần đánh mất niềm tin vào chính mình. Một số trường hợp nặng hơn trẻ có thể xuất hiện suy nghĩ bi quan thậm chí ám ảnh về cái chết hoặc muốn biến mất. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm và tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn ngay lập tức.

Cha mẹ nên làm gì để phát hiện sớm?

Lắng nghe và quan sát thường xuyên

Dành thời gian trò chuyện và quan sát những thay đổi nhỏ về cảm xúc, thói quen và mối quan hệ của con. Nếu con trở nên im lặng, cáu gắt hoặc thờ ơ với những việc từng thích, đây có thể là dấu hiệu cần lưu ý.

Tạo môi trường an toàn để con chia sẻ

Khuyến khích con nói ra cảm xúc mà không so sánh với người khác hay trách mắng. Lắng nghe và đồng cảm giúp trẻ cảm thấy được thừa nhận và dễ mở lòng hơn.

Hợp tác với nhà trường

Trao đổi với giáo viên và cố vấn học đường để nắm rõ tình hình học tập và mối quan hệ của con. Sự hợp tác này giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Hướng dẫn con kỹ năng quản lý cảm xúc

Dạy trẻ cách giải tỏa stress qua thể thao, viết nhật ký, vẽ tranh hoặc các hoạt động sáng tạo. Khi trẻ biết kiểm soát cảm xúc, khả năng chống áp lực và căng thẳng sẽ tốt hơn.

Tìm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần

Nếu nghi ngờ trầm cảm kéo dài hoặc nặng lên, đưa con gặp bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tâm thần để được đánh giá và can thiệp sớm.

Trầm cảm học đường không phải là điều hiếm gặp, nhưng nếu được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, trẻ vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục học tập và phát triển toàn diện. Cha mẹ là người đầu tiên nhận biết những dấu hiệu bất thường và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn.

