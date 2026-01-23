Hà Nội

CEO Microsoft cảnh báo AI có thể thành bong bóng đầu cơ

Số hóa

CEO Microsoft cảnh báo AI có thể thành bong bóng đầu cơ

CEO Microsoft Satya Nadella cho rằng AI sẽ trở thành bong bóng đầu cơ nếu lợi ích chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn và nền kinh tế giàu có.

Thiên Trang (TH)
CEO Microsoft Satya Nadella cảnh báo trí tuệ nhân tạo có nguy cơ trở thành bong bóng đầu cơ nếu bị triển khai sai cách.
Theo ông, thước đo thành công dài hạn của AI không nằm ở tốc độ phát triển công nghệ mà ở mức độ ứng dụng thực tế trên diện rộng.
Nadella nhấn mạnh rằng dấu hiệu rõ ràng nhất của một bong bóng là khi chỉ các tập đoàn công nghệ lớn được hưởng lợi từ AI.
Ông cho rằng AI chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai sâu vào nhiều ngành nghề và lan tỏa ra ngoài các nền kinh tế giàu có.
Dù vậy, CEO Microsoft vẫn bày tỏ niềm tin AI sẽ tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong sản xuất, y sinh và năng suất lao động.
Những nhận định này được Nadella đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos trong cuộc trò chuyện với CEO BlackRock Larry Fink.
Thực tế hiện nay cho thấy lợi ích từ AI vẫn tập trung chủ yếu ở các quốc gia phát triển, tạo ra khoảng cách lớn về mức độ ứng dụng.
Nadella kết luận rằng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI nằm ở cách kết hợp mô hình, dữ liệu và ngữ cảnh riêng để tạo ra hiệu quả thực sự.
Thiên Trang (TH)
