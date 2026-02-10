Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài đặt phần mềm độc hại trên mạng xã hội

Lợi dụng tâm lý mong muốn sinh lời nhanh, nhận thưởng, khuyến mại dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Gia Đạt

Ngày 10/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đầu tư, giao dịch tài chính của người dân gia tăng, nhất là các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, tài sản số trên không gian mạng. Lợi dụng tâm lý mong muốn sinh lời nhanh, nhận thưởng, khuyến mại dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

capture.png
Nhiều trang Fanpage chạy quảng cáo nội dung lừa đảo và gắn link tải phần mềm độc hại (Ảnh minh họa)

Trong đó, nổi lên tình trạng lập các Fanpage về tiền điện tử hoặc mạo danh các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo tặng tiền điện tử, khuyến mại hấp dẫn, dụ dỗ người dân tải và cài đặt phần mềm từ các đường link không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và thiệt hại tài sản.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng: Lập fanpage có tên gọi, logo, hình ảnh tương tự hoặc gây nhầm lẫn với các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, OKX, Trading View… Chạy quảng cáo, đăng bài với nội dung như: “Tặng tiền điện tử miễn phí”, “Ưu đãi dành cho người dùng mới”, “Khuyến mại khi tải phần mềm giao dịch trên máy tính (PC)”… Dẫn dụ người dân tải và cài đặt phần mềm độc hại từ đường link do đối tượng cung cấp, không phải từ website chính thức.

Nguy cơ sau khi cài đặt, phần mềm chứa mã độc: Bị chiếm quyền điều khiển máy tính, bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, email… bị chiếm đoạt ví tiền điện tử, tài sản số, bị đánh cắp thông tin đăng nhập, mã xác thực, khóa bảo mật...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác và làm theo hướng dẫn sau: Không tin tưởng các fanpage Facebook quảng cáo, tặng tiền điện tử. Không tải, cài đặt phần mềm từ link lạ, link quảng cáo, link gửi qua tin nhắn. Chỉ truy cập và tải ứng dụng từ website chính thức của sàn giao dịch. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, khóa riêng tư (private key), seed phrase cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chia sẻ thông tin hữu ích của cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #phần mềm độc hại #mạng xã hội #chiêu trò #khuyến mãi #tội phạm mạng

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh báo lừa đảo 'nhận quà, trúng thưởng' dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 2/2, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo “Nhận quà, trúng thưởng” và săn sale dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu mua sắm và giao dịch trực tuyến tăng đột biến cũng là lúc các loại tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động. Lợi dụng tâm lý “săn sale”, mong muốn tiết kiệm chi tiêu và sự hào hứng với các chương trình “tri ân, trúng thưởng” cuối năm của người dân, các đối tượng xấu đã dựng lên các website bán hàng ảo, giả mạo giao diện của các sàn thương mại điện tử lớn hoặc thương hiệu uy tín, đôi khi chỉ sai khác một vài ký tự nhỏ trong tên miền.

6.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em

Nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Phú Thọ lên tiếng cảnh báo và giải pháp phòng ngừa.

Ngày 28/1, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian từ 1/7/2025 đến ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực Lạc Thủy) đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em.

Các vụ việc, đối tượng liên quan các tội danh như: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích, mua bán người dưới 16 tuổi và một số hành vi vi phạm khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán

Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy luật, hằng năm vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

capture.png
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới