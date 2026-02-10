Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài đặt phần mềm độc hại trên mạng xã hội

Lợi dụng tâm lý mong muốn sinh lời nhanh, nhận thưởng, khuyến mại dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đầu tư, giao dịch tài chính của người dân gia tăng, nhất là các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, tài sản số trên không gian mạng. Lợi dụng tâm lý mong muốn sinh lời nhanh, nhận thưởng, khuyến mại dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Nhiều trang Fanpage chạy quảng cáo nội dung lừa đảo và gắn link tải phần mềm độc hại (Ảnh minh họa)

Trong đó, nổi lên tình trạng lập các Fanpage về tiền điện tử hoặc mạo danh các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo tặng tiền điện tử, khuyến mại hấp dẫn, dụ dỗ người dân tải và cài đặt phần mềm từ các đường link không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và thiệt hại tài sản.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng: Lập fanpage có tên gọi, logo, hình ảnh tương tự hoặc gây nhầm lẫn với các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, OKX, Trading View… Chạy quảng cáo, đăng bài với nội dung như: “Tặng tiền điện tử miễn phí”, “Ưu đãi dành cho người dùng mới”, “Khuyến mại khi tải phần mềm giao dịch trên máy tính (PC)”… Dẫn dụ người dân tải và cài đặt phần mềm độc hại từ đường link do đối tượng cung cấp, không phải từ website chính thức.

Nguy cơ sau khi cài đặt, phần mềm chứa mã độc: Bị chiếm quyền điều khiển máy tính, bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, email… bị chiếm đoạt ví tiền điện tử, tài sản số, bị đánh cắp thông tin đăng nhập, mã xác thực, khóa bảo mật...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác và làm theo hướng dẫn sau: Không tin tưởng các fanpage Facebook quảng cáo, tặng tiền điện tử. Không tải, cài đặt phần mềm từ link lạ, link quảng cáo, link gửi qua tin nhắn. Chỉ truy cập và tải ứng dụng từ website chính thức của sàn giao dịch. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, khóa riêng tư (private key), seed phrase cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chia sẻ thông tin hữu ích của cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

