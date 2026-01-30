Hà Nội

Cận cảnh dừa dát vàng 24K hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những trái dừa bình thường được thay áo mới với nhiều kiểu dát vàng khác nhau. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang sôi động với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Trong đó, những trái dừa được chế tác, dát vàng 24K tinh xảo thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: Tiền phong
Khác với dừa vẽ sơn tay hay viết thư pháp, dừa dát vàng 24K được xem là phân khúc cao cấp, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao và tư duy thẩm mỹ hiện đại. Ảnh: Facebook
Theo người thợ, công đoạn khó nhất không nằm ở việc dát vàng mà bắt đầu từ chọn dừa. Trái dừa phải tròn đều, đủ già, cuống không đứt, không rỉ nước, vỏ cứng cáp để được lâu ngày. Ảnh: Báo tin tức
Sau khi rửa sạch, dừa được phết keo, phơi khô rồi dát vàng. Ảnh: Báo tin tức
Trung bình mỗi trái dừa cần tới 30–40 lá vàng 24K, tất cả đều làm thủ công. Ảnh: Báo tin tức
Vàng sử dụng là vàng 24K công nghiệp có độ mỏng cao. Ảnh: Báo tin tức
Với những thợ tay nghề cao, số lượng lá vàng sử dụng có thể ít hơn song vẫn đảm bảo bề mặt phủ đều và mịn. Ảnh: Báo tin tức
Sau khi dát vàng, trái dừa được gắn chữ Tài - Lộc. Ảnh: FB Nhị Thị Hồng Tuyên
Trên đầu điểm xuyết những lông công hay những chiếc lá bắt mắt. Ảnh: Tiền phong
Dừa dát vàng giá dao động từ 300.000 – 800.000 đồng/cặp. Những mẫu đặt riêng, có thể lên tới 1,2 – 1,5 triệu đồng/cặp. Ảnh: Tiền phong
#Trang trí dừa dát vàng 24K #Sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp #Dừa dát vàng trong dịp Tết #Chế tác và chọn dừa đúng chuẩn #Thủ công dát vàng thủ công #Ý nghĩa chữ Tài - Lộc trên dừa

