Cận cảnh dừa dát vàng 24K hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những trái dừa bình thường được thay áo mới với nhiều kiểu dát vàng khác nhau.
Xuất hiện trong bộ áo dài ánh vàng tại khu phố người Hoa, Vũ Thanh Quỳnh mang đến sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống Việt và không gian văn hóa Á Đông.
Sau naked-bike Trident 660, Triumph giới thiệu phiên bản cập nhật dòng sport adventure Tiger Sport 660 với nâng cấp trang bị, động cơ và xe khung được cải tiến.
Google thu thập lượng lớn dữ liệu người dùng, nhưng chỉ với 3 thiết lập đơn giản, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát quyền riêng tư và hạn chế bị theo dõi.
Trong loạt ảnh mới được đăng tải, Pi Tiên xuất hiện trong không gian quen thuộc có góc máy tính, dàn PC rực ánh RGB và chiếc tai nghe gaming đặc trưng.
Một khuôn đúc dùng để sản xuất mặt nạ Medusa có niên đại từ đầu thế kỷ 1 Trước Công Nguyên đã được tìm thấy.
Trăn cây xanh (Morelia viridis) là một trong những loài bò sát nhiệt đới quyến rũ nhất, nổi bật bởi màu sắc rực rỡ và lối sống trên tán rừng.
Thị trường ôtô Việt đầu 2026 đang trở nên sôi động hơn, khi những hình ảnh bảo hộ kiểu dáng của Ford Bronco bất ngờ xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp.
Từng đại diện Việt Nam thi Miss Universe, Hoàng My, Thùy Lâm, H’hen Niê, Kim Duyên, Kỳ Duyên…có đường tình duyên khác nhau.
Mới đây, trong những ngày đầu năm 2026, Nữ trọng tài gợi cảm nhất Esports Việt Mercury Nguyen tiếp tục có màn "chiêu đãi" fan với loạt ảnh đầy nóng bỏng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu cân nhắc lời đề nghị của đối tác và có kinh tế ổn định.
Không phô trương hình khối, ngôi nhà đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đủ mở để thiên nhiên trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày.
Từng được mệnh danh là 'nữ hoàng phim thần tượng', Trần Kiều Ân hiện tại khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc tươi trẻ, mặn mà dù đã bước sang tuổi 47.
Trong khu nghỉ dưỡng, Nguyễn Hoàng Học thu hút sự chú ý khi tự tin diện bikini rực rỡ, tôn lên đường cong quyến rũ và thần thái ngày càng cuốn hút.
Các nhà khoa học đã tìm thấy một số công cụ săn bắt cá voi ở miền nam Brazil. Những hiện vật này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi.
Du khách có thể nấu trứng ngay tại suối nước nóng tự nhiên, thưởng thức cảnh sắc núi rừng yên bình và khám phá nét đẹp nguyên sơ của Tây Nguyên.
Bản thảo Grolier được các chuyên gia xác định là một trong 4 cuốn sách cổ quý hiếm của người Maya. Cuốn sách này có giá trị nghiên cứu lớn.
Ngọc Trinh mới đây khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện đầy nền nã trong thiết kế áo dài cách tân mang gam màu trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp sang trọng.
Diện mạo hiện tại của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 Anchilee Scott-Kemmis nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về “cơn mưa” lời khen từ công chúng.
Băng qua rừng nguyên sinh phủ rêu, chạm tay vào biển mây trên đỉnh Sa Mu – U Bò là trải nghiệm khiến nhiều tín đồ trekking say mê khi đến Sơn La.
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế là một công trình tôn giáo đặc biệt, gắn với lịch sử đô thị và đời sống tinh thần Cố đô Huế.