Cận cảnh cuộc sống đời thường của người dân thế giới qua ảnh

Những bức hình của nhiếp ảnh gia đường phố Gil Kreslavsky phần nào tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân ở nhiều vùng đất trên thế giới.
Ngoài Mai Thu Huyền, nhiều nghệ sĩ: Thu Quỳnh, Tú Oanh, Lê Khanh cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.
Khu rừng tràm phủ rêu xanh ở Cam Lâm (Khánh Hòa) với vẻ đẹp huyền ảo như cổ tích đang trở thành điểm check-in gây sốt, hút đông đảo du khách tìm đến.
Thành công của 4 con giáp này không bao giờ dựa vào may mắn, mà dựa vào thời điểm chính xác và sự khôn ngoan của lòng kiên trì bền bỉ.
Cảnh sát Úc cảnh báo người dân tuyệt đối không cắm USB lạ vào thiết bị cá nhân, vì chỉ sau vài phút hacker có thể chiếm quyền và đánh cắp dữ liệu.
Từ tháng 9 -11/2025 sẽ là giai đoạn tiền bạc dồi dào, tinh thần mua sắm mạnh mẽ và thị trường cũng mở ra nhiều cơ hội cho 3 con giáp dưới đây.
Bức tượng quái thú này là bức tượng động vật lớn nhất được phát hiện trong nhiều thập kỷ khai quật ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Một gene gọi là ASDL, khác biệt giữa người hiện đại và người Neanderthal tuyệt chủng. Phát hiện này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao người Neanderthal biến mất.
Cầy tai trắng (Arctogalidia trivirgata) là một loài thú nhỏ bé sống ở rừng nhiệt đới, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến giới nghiên cứu quan tâm.
Pixel Watch 4 mới nhất của Google là thiết bị đeo đầu tiên được trang bị chip Snapdragon W5+ Gen 2 của Qualcomm để kết nối vệ tinh.
Mẫu xe sedan hạng sang chạy điện Audi E5 Sportback được sản xuất mà không còn logo 4 vòng tròn nổi tiếng của hãng xe Đức, thay vào đó là dòng chữ đơn điệu Audi.
Geoffrey Hinton, cha đẻ của AI, cho rằng xây dựng “bản năng làm mẹ” cho trí tuệ nhân tạo có thể giúp nó bảo vệ thay vì hủy diệt nhân loại.
Bugatti Bolide được thiết kế dành riêng cho đường đua. Tuy nhiên, hãng độ Lanzante ở Anh quốc lại có kế hoạch giúp nó có thể được cấp phép chạy trên phố.
Nissan vừa ra mắt bản nâng cấp của mẫu SUV X-Trail tại Nhật Bản. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu của phiên bản hiệu năng cao X-Trail NISMO.
Chỉ có 765 chiếc McLaren 765LT Spider được sản xuất trên toàn thế giới, và tại Việt Nam chỉ mới ghi nhận 1 xe xuất hiện và thuộc sở hữu của đại gia TP.HCM.
Trạm radar tiên tiến nhất ở Crimea bị phá hủy và chiến thuật quân đội Nga đang trở nên tinh quái hơn; việc tấn công các điểm then chốt sẽ trở thành chuẩn mực.
Dù được ca ngợi có trình độ ngang tiến sĩ, GPT-5 của OpenAI lại gây thất vọng lớn, đến mức công ty buộc phải khôi phục GPT-4o để xoa dịu người dùng.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà sẽ không từ chức bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác. Đinh Ngọc Diệp khiến fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung.
Không chỉ làm đẹp không gian sống, cây cảnh phong thủy này còn cho quả ngọt mọng nước, mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc viên mãn cho gia chủ.
Những hành tinh Rogue, hay còn gọi là hành tinh du hành tự do, luôn gợi lên sự bí ẩn khi chúng lang thang trong không gian mà không có ngôi sao chủ.