Cận cảnh cuộc sống đời thường của người dân thế giới qua ảnh

Thế giới

Cận cảnh cuộc sống đời thường của người dân thế giới qua ảnh

Những bức hình của nhiếp ảnh gia đường phố Gil Kreslavsky phần nào tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân ở nhiều vùng đất trên thế giới.

An An (Theo BP)
Cuộc sống bình dị của người dân ở nhiều vùng đất trên thế giới hiện lên chân thực qua những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải. (Nguồn ảnh: BP)
Những người dân lao động ở Kolkata, Ấn Độ.
Bên trong một quán trà ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Những bức hình do nhiếp ảnh gia đường phố Gil Kreslavsky ghi lại.
Một nhóm nữ tu trên đường phố Jerusalem.
Bức ảnh chụp tại New Delhi, Ấn Độ.
Một góc ở Yangon, Myanmar.
Nhiếp ảnh gia Gil Kreslavsky cho biết, sương mù là một trong những "trợ thủ" đắc lực nhất để tạo nên sự bí ẩn cho khung hình.
Những chiếc taxi màu vàng là một biểu tượng đặc trưng của thành phố Kolkata, Ấn Độ.
Xung quanh Boudha.
Khu vực Phật giáo ở Kathmandu, Nepal.
Bên trong một hiệu cắt tóc.
Bức ảnh chụp tại Lesotho - Vương quốc trên bầu trời.
Người đàn ông trên chiếc ô tô ở Cairo, Ai Cập.
