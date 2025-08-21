Hà Nội

Loạt ảnh hiếm có khó tìm về cuộc sống người dân khắp thế giới

Thế giới

Loạt ảnh hiếm có khó tìm về cuộc sống người dân khắp thế giới

Những bức ảnh hiếm tiếp tục được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân khắp thế giới nhiều năm trước.

An An (Theo BP)
Theo Bored Panda, loạt hình này ghi lại những khoảnh khắc chân thực và đáng kinh ngạc về cuộc sống của người dân ở nhiều nơi trên thế giới những năm trước. Trong ảnh, hai người phụ nữ ở Zanzibar, Tanzania, cười tươi vào những năm 1900. (Nguồn ảnh: BP)
Người mẹ Inuit cõng con ở đảo King, Alaska, năm 1920.
Bé gái "lái xe" ở thành phố New York, Mỹ, năm 1947.
Người phụ nữ làm việc tại Ngân hàng Continental ở Chicago, Mỹ, vào đầu những năm 1980.
Lễ Phục sinh của một gia đình năm 1964.
Hai cô gái mặc trang phục truyền thống tại Krakow, Ba Lan, cười tươi trước ống kính năm 1983.
Cô gái trẻ với mái tóc dài vào khoảng những năm 1880-1890.
"Bà cố của tôi trong bức ảnh được chụp vào đầu những năm 1970 ở Papua New Guinea", người đăng bức ảnh này viết.
Bé gái cho mèo đi dạo ở Cleveland, Mỹ, vào những năm 1900.
Một gia đình đứng trước ngôi nhà của họ vào năm 1898.
Một gia đình người Italy ngồi ăn tối ở Tarrytown, New York, Mỹ, vào tháng 12/1943.
Alaska vào những năm 1950.
