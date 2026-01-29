[INFOGRAPHIC] Pin dự phòng Ugreen 10.000mAh 55W, Nhỏ gọn, sạc được MacBook

Pin dự phòng Ugreen 10.000mAh 55W ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, dây USB-C tích hợp, màn hình hiển thị và khả năng sạc cả laptop trong tầm giá dễ tiếp cận.
Chủ tịch nước ký quyết định cho thủ môn Patrik Lê Giang nhập quốc tịch Việt Nam ngày 28/1.
Mẫu smartphone mới từ 8849 Tech gây chú ý với máy chiếu laser Full-HD, pin 17.600mAh, đèn pin siêu sáng và camera soi đêm 64MP.
AirTag thế hệ mới nâng cấp chip Ultra Wideband, loa lớn hơn 50%, giá từ 890.000 đồng tại Việt Nam.
Thanh lý thiết bị cũ quá sớm khiến Intel không còn CPU để bán khi nhu cầu AI bùng nổ, kéo cổ phiếu lao dốc và thổi bay 46 tỷ USD vốn hóa.
Thử nghiệm AI viết báo cáo từ camera đeo người của cảnh sát Mỹ gây sốc khi biến tình huống thật thành kịch bản hoạt hình, dấy lên lo ngại lớn.
Cyberpunk 2077, Elden Ring và The Witcher 3 sở hữu những cái kết tồi tệ khiến game thủ day dứt mãi.
Những lỗ nhỏ trên tai nghe iPhone không phải mic đàm thoại mà là chi tiết quan trọng giúp cải thiện âm thanh, độ ổn định và trải nghiệm nghe.
Pin trâu 6500mAh, thiết kế gập mỏng 8.8mm, AI Google Gemini và độ bền 5 sao SGS đang giúp điện thoại HONOR chinh phục người dùng Việt.
Nhà sản xuất Trung Quốc cho ra mắt dòng pin sản xuất từ nước biển ở quy mô thương mại khiến cho Tesla và đối tác LG (Hàn Quốc) phải chạy đua với họ.
Kiểm soát bệnh ổn định nhiều năm, một người đàn ông Mỹ bất ngờ tái phát loạn thần, nhập viện dài ngày sau khi tin vào những phản hồi “nịnh hót” từ ChatGPT.
Warren Buffett so sánh AI với vũ khí hạt nhân, cho rằng ngay cả người tạo ra nó cũng không biết công nghệ này sẽ đi về đâu và có thể vượt tầm kiểm soát.
Người dùng mua iPhone bắt đầu nhận được khoản bồi thường từ Apple từ vụ bê bối Siri nghe lén.
Một game thủ ung thư giai đoạn cuối mong được chơi GTA 6 trước ngày phát hành, và phản hồi đầy nhân văn từ Rockstar khiến cộng đồng xúc động.
Leitz Phone 3 là smartphone “dị” của Leica, nổi bật với camera đơn cảm biến 1 inch, màn hình 240Hz và cấu hình flagship.
Những “soái ca” AI trên video ngắn đang khiến nhiều người về hưu sẵn sàng trao tiền tích góp, đặt ra cảnh báo lớn về lừa đảo cảm xúc thời số.
Dòng chip flagship mới của Qualcomm vừa được hé lộ có thể đạt được xung nhịp "khủng" lên đến 5GHz, có thể lên đến 6GHz như một CPU trên máy tính thực thụ.
Trung Quốc đã phát triển thành công một loại nấm biến đổi gen giàu protein, có vị và kết cấu giống thịt khiến nền công nghiệp thực phẩm thế giới rung chuyển.
Đừng chỉ nhìn cấu hình khi mua smartphone, một thao tác đơn giản trong 5 phút có thể giúp bạn tránh hối hận vì “ném tiền qua cửa sổ”.
Chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Android nên xóa ngay 6 ứng dụng chứa mã độc gian lận quảng cáo để tránh hao pin, tốn dữ liệu và bị theo dõi ngầm.
NexPhone là kết quả của hơn 10 năm theo đuổi ý tưởng biến điện thoại thành máy tính duy nhất. Thiết bị có thể chạy Android, Linux và Windows 11.
Thử nghiệm thả 1.000 AI vào Minecraft đã tạo ra xã hội có tôn giáo, chính trị riêng, hé lộ tương lai con người làm CEO điều hành đội ngũ AI.