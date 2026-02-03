Hà Nội

Bức tượng vị thần buồn bã trong khu mộ cổ khiến chuyên gia bối rối

Kho tri thức

Bức tượng bán thân đầy màu sắc của một vị thần buồn bã được tìm thấy tại khu mộ cổ Amphipolis gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, một bức tượng bán thân mô tả một người phụ nữ hoặc nữ thần, có niên đại vào cuối thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên đã được các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis tìm thấy ở miền Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Bức tượng bán thân nữ này rất ấn tượng, bởi bức tượng bán thân vẫn giữ được màu sắc của trang phục dù thời gian dài đã trôi qua rất lâu. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Bức tượng mặc một chiếc áo dài và một chiếc áo choàng che kín phần sau đầu và vai. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Các chi tiết như chất liệu vải, chiếc vòng cổ đôi, bông hoa cầm trên tay phải, mái tóc và đôi môi đều được thể hiện bằng màu đỏ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Những điểm nhấn màu đen sống động trong thiết kế đôi mắt thể hiện thành công biểu cảm của nỗi buồn kìm nén. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Lớp phủ màu trắng nhấn mạnh những chuẩn mực vẻ đẹp phụ nữ thời Hy Lạp cổ đại lúc bấy giờ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết, bức tượng bán thân này có thể là vật cúng dường cho các vị thần gắn liền với sự sinh sôi nảy nở, tái tạo và phục hưng thiên nhiên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Amphipolis.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
