Hà Nội

Đời sống

Biểu dương người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số

Hà Nội tổ chức khám bệnh, tặng quà và hoạt động văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của người cao tuổi, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết.

Thúy Nga

Hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 khắp các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn.

Tổ chức tri ân người cao tuổi trên toàn thành phố

Năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Tại Phường Cửa Nam, đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà Hội người cao tuổi TP Hà Nội. và tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại gia đình các người cao tuổi: Bà Trần Thị Hạnh (24B Trần Hưng Đạo), bà Cao Thị Hạnh (39 Lý Thường Kiệt); bà Nguyễn Thanh Hằng (53 Hai Bà Trưng) bà Nguyễn Thị Bình (19 Phan Bội Châu)..., các đồng chí lãnh đạo phường đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ mong muốn các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho sự phát triển của địa phương.

phuong-cua-nam.jpg
Lãnh đạo Phường Cửa Nam tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Phát biểu trong các buổi gặp gỡ, ông Long nhấn mạnh: đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, thể hiện đạo lý “Kính lão trọng thọ”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn là dịp để toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho người cao tuổi – đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Đồng thời, phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

z7069668032241-6421a285201f9fe5a142a225bb3eac6b.jpg
Gặp mặt biểu dương người cao tuổi tại xã Thường tín

Tại xã Đan Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Gia Hiển cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đan Phượng luôn quan tâm, chăm sóc người cao tuổi bằng những hoạt động thiết thực như tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi thuộc diện chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hội viên ốm đau; giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi bị ốm, bệnh… Xã cũng chú trọng nhân rộng và duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao người cao tuổi…

Tại Thường Tín, Đống Đa, Việt Hưng, Khương Đình... cũng tổ chức hội nghị biểu dương Hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số đặc biệt là con cháu trong gia đình.

phuong-kd.jpg
Thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi Khương Đình

Khám chữa bệnh miễn phí và truyền thông sức khỏe cho người cao tuổi

Bên cạnh việc tri ân, biểu dương người cao tuổi, nhiều địa phương tại Hà Nội còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và truyền thông giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi để giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

Tại phường Ô chợ Dừa đã tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thông qua buổi truyền thông, người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa được cung cấp các kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân; được tư vấn về việc phòng tránh những bệnh mà người cao tuổi thường gặp (Bệnh huyết áp và các bệnh tim mạch khác, bệnh tiểu đường, bệnh xương khớp, bệnh về tiêu hóa…) và thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp với tuổi và tình trạng sức khỏe của mình...

Ngoài ra người cao tuổi còn được cung cấp thông tin về những loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu như: mô hình chăm sóc tại nhà/cộng đồng, viện dưỡng lão tư nhân (kinh doanh) và cơ sở dưỡng lão thiện nguyện/từ thiện, cùng với các trung tâm do nhà nước bảo trợ; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tham gia các hoạt động giải trí, văn hóa, thể thao để người cao tuổi được hòa nhập cộng đồng, sống vui, sống khỏe, sống có ích.

viet-hung.jpg
Đo tình trạng loãng xương cho người cao tuổi ở phường Việt Hưng

Tại phường Việt Hưng, đã tổ chức đợt khám, kiểm tra sức khỏe đợt 2 cho hơn 600 người cao tuổi tại Phòng khám đa khoa và các Điểm Y tế. Nhiều trường hợp bệnh lý đã được phát hiện sớm và chuyển tuyến kịp thời, góp phần phòng tránh biến chứng nguy hiểm, đồng thời giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Với những cụ cao tuổi neo đơn, bệnh nặng, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ chăm sóc tại nhà. Những việc làm tuy giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, thể hiện đạo lý “kính lão đắc thọ”, góp phần để các cụ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

phuong-kd2.jpg
Siêu âm cho người cao tuổi tại Phường Khương Đình

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi luôn được quan tâm. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, văn nghệ… được duy trì đều đặn, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các cụ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu gắn kết, giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan.

Tại phường Khương Đình sau 3 ngày triển khai có 576 người cao tuổi được khám sức khỏe. người cao tuổi cũng được các y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại chỗ bằng các liệu pháp xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu...

Đồng chí Vũ Duy Hưng, chi cục trưởng Chi Cục Dân số trẻ em, phòng chống tai nạn xã hội cho biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025, Năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Từ hoạt động đầy ý nghĩa này ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta còn cam kết chăm lo hơn nữa cho đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

