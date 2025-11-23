Nữ BTV duy nhất của VTV dùng nghệ danh là ai?

Tại VTV, nữ biên tập viên này là người hiếm hoi không sử dụng tên thật khi lên sóng truyền hình.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Sau cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Lã Thanh Huyền - Kim Tuyến có mối quan hệ thân thiết, ngày càng gợi cảm.
Mishel Gerzig, bóng hồng bên cạnh Thibaut Courtois, từng góp mặt trong Forbes 30 Under 30. Cô gây chú ý với ngoại hình cuốn hút, sự nghiệp ấn tượng.
Chiếc quan tài tạc từ thân cây sồi này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về nghi lễ chôn cất phức tạp của Thời Kỳ Đồ Đồng.
Sinh sống ở Úc thuở xa xưa, Thylacoleo, hay “sư tử túi”, là một trong những loài thú có túi đáng sợ nhất từng tồn tại.
Từ loại quả mọc hoang, ngày nay chanh đào rừng trở thành mặt hàng được người dân thành phố ưa chuộng để trị ho hoặc giải khát.
Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025, Audi tiếp tục khẳng định tham vọng tại thị trường Trung Quốc khi ra mắt mẫu SUV điện hoàn toàn mới mang tên AUDI E SUV.
Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục “gây bão” mạng khi tung ra bộ ảnh được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đầu tư chỉn chu từ layout trang phục đến thần thái.
Bức ảnh chụp bên bờ biển lúc hoàng hôn của Kanii gây sốt mạng, khi nó nhanh chóng đạt gần 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ.
3 con giáp nữ này được tạo hóa ban cho một số phận an lành, hưởng trọn “lộc con cháu” với dâu thảo, rể hiền, cháu chắt đề huề.
Tại một sự kiện gần đây, bạn gái của chồng cũ Diệp Lâm Anh là Vũ Thúy Quỳnh dưới ống kính cam thường lại gây thất vọng ngoài mong đợi.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có chí hướng lớn, lo nghĩ sâu xa cho tương lai và biết tiết kiệm tiền.
Mặc dù diện tích chỉ vỏn vẹn 32m2 nhưng căn hộ vẫn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, có đầy đủ các phòng chức năng với nội thất hiện đại.
Hương Giang khoe nhan sắc sau hơn 10 tháng sinh con, nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Người đẹp Cà Mau là Thúy Vy luôn biết cách chọn những trang phục giúp cho “tâm hồn tràn viền” của mình phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của nó.
Một công trình kiến trúc giống kim tự tháp có niên đại 5.000 năm tuổi được phát hiện ở Peru, có khả năng nó được dùng trong các nghi lễ bản địa cổ xưa.
Ngôi đền 11.300 năm tuổi được tìm thấy ở Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ, nó đã từng là nơi cư trú của 25 nền văn minh trong suốt chiều dài lịch sử.
Trần Thiên Thạch, đồng sáng lập Cambricon, trở thành tỷ phú 22,5 tỷ USD nhờ chính sách chip nội địa.
Tăng cường sức khỏe tim mạch, cơ cốt lõi và cơ sàn chậu giúp nam giới duy trì phong độ, cải thiện khả năng kiểm soát và năng lượng trong chuyện yêu.
Gần đây, hình ảnh của Hồ Ngọc Hà khi xuất hiện tại một sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện áo bé tí ôm sát cơ thể.
Không váy áo sang chảnh, Sĩ Thanh xuất hiện trong trang phục tập đơn giản nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ body săn chắc và thần thái cuốn hút.