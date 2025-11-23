Hà Nội

Nữ BTV duy nhất của VTV dùng nghệ danh là ai?

Cộng đồng trẻ

Nữ BTV duy nhất của VTV dùng nghệ danh là ai?

Tại VTV, nữ biên tập viên này là người hiếm hoi không sử dụng tên thật khi lên sóng truyền hình.

Thiên Anh
BTV Khánh Trang là một trong số rất ít gương mặt của Bản tin Thời sự 19h sử dụng nghệ danh khi lên sóng. Người đẹp VTV sinh năm 1984, tên thật Trần Minh Trang, quê Nghệ An.
Theo nhiều khán giả, việc đổi tên giúp Khánh Trang tránh bị nhầm lẫn với một BTV khác trùng tên cũng đang dẫn chương trình Thời sự của VTV.
Dù từng theo học Quản trị du lịch – khách sạn và Ngoại thương, Khánh Trang lại bén duyên với truyền hình và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của bản tin quan trọng nhất ngày.
Sự xuất hiện của Khánh Trang trên sóng 19h luôn tạo cảm giác tin cậy nhờ phong thái điềm đạm, giọng đọc trầm ấm và tinh tế.
Trong một lần chia sẻ với báo chí, Khánh Trang cho biết cô đến với nghề dẫn chương trình hoàn toàn tình cờ.
Không được đào tạo bài bản về báo chí, Khánh Trang bước vào ngành khi vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển Người dẫn chương trình do Đài Hà Nội tổ chức năm 2005 — một bước ngoặt mà chính cô cũng không ngờ tới.
Ngoài hình ảnh chỉn chu trên sóng, Khánh Trang ngoài đời là người yêu thích sự nhẹ nhàng và nghệ thuật sắp đặt.
Trên trang cá nhân, nữ BTV VTV thường chia sẻ hình ảnh góc sống tinh tế và niềm đam mê cắm hoa.
Gần như mỗi ngày, căn nhà của Khánh Trang lại rực rỡ bởi một lọ hoa mới do chính tay cắm, khiến người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi vì sự khéo léo và gu thẩm mỹ thanh lịch.
Thiên Anh
