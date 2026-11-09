Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn doanh nghiệp đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

PV
1-tbt-ctn-to-lam-chup-anh-luu-niem-voi-cac-doanh-nghiep.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp 2 nước (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định vai trò cầu nối tài chính trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Công tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, kiến tạo chuỗi giá trị tương lai” do nhiều bộ ngành của 2 nước phối hợp tổ chức. Diễn đàn thu hút sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, khách mời là các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và định chế tài chính lớn của hai quốc gia. BIDV là 1 trong 3 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam được lựa chọn phát biểu tại Diễn đàn.

Đại diện BIDV trình bày tham luận, Chủ tịch HĐQT Lê Ngọc Lâm đã khẳng định vai trò cầu nối tài chính của BIDV trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Với vị thế là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, BIDV không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, từng bước hiện thực hóa các cam kết chiến lược thành những dự án cụ thể, thiết thực. Trong thời gian qua, BIDV đã hợp tác với Tập đoàn Sumitomo Mitsui Trust Group (SMTG) thành lập Công ty Cho thuê tài chính BIDV - SuMi TRUST, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và trong dịp này, hai bên tiếp tục hợp tác để thành lập Công ty TNHH Quản lý Quỹ BIDV - AMOVA với mong muốn nhằm góp phần phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp.

2-chu-tich-hdqt-bidv-le-ngoc-lam-phat-bieu-tai-dien-dan.jpg
Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch HĐQT Lê Ngọc Lâm cũng khẳng định cam kết của BIDV trong việc tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực tài chính, thúc đẩy hợp tác công - tư, lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển bền vững, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Dấu ấn hợp tác BIDV - SMTG và sự mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo cấp cao 2 nước, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT BIDV và ông Toru Takakura - Chủ tịch SMTG - đã trao Thỏa thuận hợp tác liên doanh thành lập Công ty Quản lý Quỹ BIDV - AMOVA. Thỏa thuận này được ký kết giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC (thành viên của BIDV) và Công ty Amova Asset Management - AMOVA (thành viên của SMTG).

3-tbt-ctn-to-lam-chung-kien-le-trao-mou.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo cấp cao 2 nước chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược BIDV- SMTG, tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Quản lý Quỹ BIDV - AMOVA được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của hai bên, góp phần phát triển thị trường vốn Việt Nam, đa dạng hóa các sản phẩm, cơ hội đầu tư và thu hút nguồn lực tài chính quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Cũng trong ngày 09/11, BIDV cùng với gần 50 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản tham dự Tọa đàm cấp cao do Liên đoàn các Tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Japan Business Federation - Keidanren) tổ chức. Phiên tọa đàm mở ra cơ hội để BIDV tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác với các đối tác chiến lược Nhật Bản.

Thông qua chuỗi hoạt động tại Nhật Bản, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, đã và đang phát huy tốt vai trò cầu nối tài chính trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

#BIDV #Việt Nam - Nhật Bản #Ngân hàng BIDV

Bài liên quan

Doanh nghiệp

BIDV - Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG tại Việt Nam năm 2026.

Được tổ chức bởi Forbes Việt Nam, “Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG” là chương trình nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiên phong tích hợp thực hành ESG vào hoạt động cốt lõi. Các doanh nghiệp được xem xét, đánh giá trên cơ sở bộ tiêu chí gồm 66 chỉ số thuộc 4 nhóm: Môi trường, Xã hội, Quản trị và Tài chính & Tuân thủ, cùng các minh chứng về kết quả triển khai thực tế.

Danh hiệu được trao là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của BIDV trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động ngân hàng, hướng tới tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Petrolimex ra mắt Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Thẻ đồng thương hiệu với BIDV-Visa

Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa cùng ra mắt sẽ mang đến trải nghiệm số và nhiều tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 12/8/2026 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức ra mắt ứng dụng Petrolimex 2.0 – nền tảng dịch vụ số thế hệ mới được nâng cấp toàn diện về giao diện, trải nghiệm người dùng và hệ thống tính năng. Việc kết hợp ứng dụng Petrolimex 2.0 cùng Bộ thẻ Petrolimex Pay đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm số và mang lại nhiều tiện ích mới cho khách hàng.

Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa (Bộ thẻ Petrolimex Pay) là sản phẩm hợp tác giữa Petrolimex, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổ chức thẻ Visa cũng được ra mắt đồng thời cùng với Ứng dụng Petrolimex 2.0, gồm đầy đủ các dòng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bộ thẻ Petrolimex Pay đánh dấu quan hệ hợp tác chiến lược giữa các thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và năng lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

BIDV và Hana Bank tổ chức hội thảo giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp cùng Hana Bank (Hàn Quốc) tổ chức tọa đàm.

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo hai ngân hàng, đại diện Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính cùng nhiều chuyên gia kinh tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa cam kết phát triển bền vững (ESG) và thúc đẩy tài chính toàn diện của hai định chế tài chính hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Yêu cầu cấp thiết về "Hạ tầng mềm" trong nền kinh tế số

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

Đánh thức “Malibu của Việt Nam”, Vinhomes Hải Vân Bay mở “kho báu nghỉ dưỡng”

Đánh thức “Malibu của Việt Nam”, Vinhomes Hải Vân Bay mở “kho báu nghỉ dưỡng”

“Hải Vân có địa thế tương đồng với Malibu (Mỹ), nơi bất động sản mấy trăm năm nay chưa bao giờ hạ nhiệt và giá trị chỉ có đi lên. Nếu có cơ hội, chúng ta nên đầu tư một căn nhà tại đây, vừa là nơi trở làm việc và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu 3 thế hệ, vừa có giá trị tích sản lâu dài”, doanh nhân nổi tiếng Sơn Đoàn chia sẻ tại tọa đàm “Vinhomes Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung” vừa diễn ra tại Hà Nội.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Thay vì chỉ căn cứ vào bảng điểm và xếp loại tốt nghiệp, VinUni áp dụng quy trình tuyển học viên bác sĩ nội trú cực gắt gao với 3 vòng sàng lọc. Cách làm này giúp trường có thêm căn cứ so sánh ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo về y khoa trong nước và quốc tế, trước khi đánh giá sâu về tư duy lâm sàng và tiềm năng nghề nghiệp.

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khai thác với tần suất 5 phút/chuyến vào giờ cao điểm, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vinhomes Green Paradise còn khoảng 13 phút. Trong đó, Vịnh Tiên sở hữu lợi thế chiến lược tiếp giáp tổ hợp ga - depot, đón đầu dòng khách và hoạt động giao thương, đồng thời mở ra lựa chọn an cư ven biển nhưng vẫn duy trì kết nối thuận tiện với lõi nội đô.

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 1.445 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng.

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Tại Hội thảo Quốc tế về Ứng dụng Công nghệ Gen trong Nông nghiệp (SAGA 2026) diễn ra mới đây, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VIBD), Trường Đại học VinUni giới thiệu dự án nghiên cứu VN1K-RICE – giải trình tự hệ gene 1.000 giống lúa Việt Nam. Dự án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền quy mô lớn, làm nền tảng cho bảo tồn nguồn gene bản địa và chọn tạo giống mới có chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

TTại Hà Nội, Vinhomes Riverside từ lâu được xem là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu bên sông, “danh thiếp” của cộng đồng thành đạt bậc nhất Hà thành. Giờ đây, khi một khu mới sắp ra mắt tại Vinhomes Royal Island, Hải Phòng đứng trước kỳ vọng về một miền sống tiếp nối “tinh thần Riverside”, được kiến tạo trên địa thế đô thị đảo độc đáo và mang khí chất riêng của những chủ nhân đất Cảng.

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Paris theo đuổi mô hình “đô thị 15 phút” hay Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tiên phong phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy mở rộng hạ tầng sang tổ chức lại không gian sống. Điểm chung là đưa nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, công viên và dịch vụ thiết yếu đến gần nhau hơn.

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt gần 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; Dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.

Prima Bay bứt tốc cuối năm, đón 800 khách hàng tại sự kiện đặc quyền

Prima Bay bứt tốc cuối năm, đón 800 khách hàng tại sự kiện đặc quyền

Sự kiện Momento Prima – Dấu ấn đặc quyền quy tụ 800 khách hàng tại InterContinental Halong Bay Resort ngày 31/10, tiếp tục khẳng định sức hút của tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay tại cửa ngõ Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, đồng thời ghi dấu một hành trình kinh doanh ấn tượng ngay trong những tháng cuối năm.

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

Với những người từng học tập, làm việc tại Liên Xô, âm nhạc Nga và Đông Âu không chỉ gợi nhắc một nền văn hóa đặc sắc mà còn lưu giữ ký ức của tháng năm tuổi trẻ. Những giai điệu thân quen ấy sẽ được tái hiện trong chương trình hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” diễn ra tối 14/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, đưa khán giả trở về miền ký ức qua những tác phẩm giao hưởng giàu cảm xúc.

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.