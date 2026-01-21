Hà Nội

Chính trị

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ ra kết quả, thách thức và hướng đi để tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Bảo Giang

Chiều 21/1, trong phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”, qua đó góp phần làm rõ thêm nội dung các văn kiện từ thực tiễn địa phương.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông có quy mô lớn, vị trí chiến lược quan trọng, với 124 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 75 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với gần 700.000 người, chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh. Đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

chi-7279.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”.

Tham luận nêu rõ, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng toàn diện và thực chất. Nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở. Nhiều chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào được triển khai đồng bộ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Điều kiện phát triển giữa các vùng còn chênh lệch, kết cấu hạ tầng ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng hoạt động của một bộ phận tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể chưa đồng đều; năng lực của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tác động tiêu cực đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Từ thực tiễn đó, tham luận đề xuất tiếp tục coi việc củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ then chốt, lâu dài. Trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng thời, việc củng cố hệ thống chính trị cần gắn chặt với phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục bồi đắp và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

#Củng cố hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số #Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào #Niềm tin của Nhân dân với Đảng #Chính sách và chương trình địa phương #Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng #Thách thức và giải pháp xây dựng hệ thống chính trị

