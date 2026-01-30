Bí quyết làm mứt dừa non dẻo mềm thơm, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon

Mứt dừa non dẻo thơm, béo nhẹ, màu sắc bắt mắt là món quen thuộc mỗi dịp Tết. Cách làm tại nhà đơn giản, dễ thành công cho mâm bánh mứt trọn vị.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, mứt dừa luôn là món quà vặt quen thuộc, gợi không khí sum vầy. Trong đó, mứt dừa non được nhiều gia đình yêu thích nhờ độ mềm dẻo tự nhiên, vị béo nhẹ và màu sắc bắt mắt. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm mứt dừa non dẻo ngon, phù hợp cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nguyên liệu làm mứt dừa non

Cùi dừa non: 1kg

Đường trắng: 500g

Sữa tươi không đường: 50ml

Chanh: 1 quả

Vani: 2 ống

Lá dứa hoặc lá cẩm (tạo màu tự nhiên)

Các bước làm mứt dừa non dẻo ngon

Bước 1: Nạo dừa

Dừa non mua về gọt sạch phần vỏ nâu, rửa sạch rồi nạo thành sợi vừa. Để sợi dừa dài, đẹp và mềm dẻo, nên nạo vòng quanh bằng dao hai lưỡi. Sợi dừa non thường dày hơn dừa bánh tẻ, khi sên sẽ dẻo và không bị khô cứng.

Bước 2: Ngâm dừa khử dầu

Dừa non chứa nhiều dầu nên cần ngâm để mứt không bị ngấy.

Cho dừa đã nạo vào thau nước, vắt 1 quả chanh vào, ngâm khoảng 2 tiếng. Sau đó rửa lại 2–3 lần nước sạch, để ráo hoàn toàn.

Bước 3: Tạo màu và hương vị tự nhiên

Lá dứa hoặc lá cẩm rửa sạch, xay nhuyễn với khoảng 300ml nước rồi lọc bỏ bã.

Ngâm dừa vào nước màu từ 20–30 phút cho đến khi sợi dừa lên màu đẹp thì vớt ra rổ, để ráo, bỏ phần nước tạo màu.

Bước 4: Ướp đường

Cho dừa vào thau lớn, trộn đều với 500g đường. Ướp từ 4–6 tiếng cho đường tan hoàn toàn. Trong quá trình ướp, cứ 30 phút đảo nhẹ một lần để đường thấm đều vào sợi dừa.

Bước 5: Sên mứt

Cho toàn bộ dừa và nước đường vào chảo rộng, sên ở lửa vừa. Khi nước đường sôi, hạ nhỏ lửa và đảo đều tay.

Khi nước đường bắt đầu cạn, cho 50ml sữa tươi vào, đảo nhẹ. Lưu ý không đảo liên tục để tránh bị lại đường.

Tiếp tục sên đến khi đường cô đặc và bám đều quanh sợi dừa thì tắt bếp. Cho vani vào đảo nhanh tay cho đường kết tinh hoàn toàn, sợi dừa khô ráo, tơi đẹp.

Cuối cùng, đổ mứt ra mâm để nguội hẳn rồi cho vào túi zip hoặc lọ thủy tinh đã tiệt trùng, đậy kín.

Bí quyết bảo quản mứt dừa non không bị chảy nước

Sau khi sên xong, nên hong mứt trước quạt cho thật khô.

Có thể phơi nắng nhẹ hoặc cho vào lò sấy ở nhiệt độ khoảng 100°C để mứt khô hoàn toàn.

Nếu mứt bị ướt trở lại, có thể cho lên chảo sên lại đến khi ráo.

Do dừa non nhiều nước và dầu, thời gian sử dụng ngon nhất chỉ khoảng 20 ngày, nên bảo quản nơi khô ráo, kín gió.

Với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, mứt dừa non dẻo thơm không chỉ làm phong phú mâm bánh mứt ngày Tết mà còn là món quà quê ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè dịp Tết Nguyên đán 2026.