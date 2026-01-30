Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Bí quyết làm mứt dừa non dẻo mềm thơm, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon

Mứt dừa non dẻo thơm, béo nhẹ, màu sắc bắt mắt là món quen thuộc mỗi dịp Tết. Cách làm tại nhà đơn giản, dễ thành công cho mâm bánh mứt trọn vị.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mỗi dịp Tết đến xuân về, mứt dừa luôn là món quà vặt quen thuộc, gợi không khí sum vầy. Trong đó, mứt dừa non được nhiều gia đình yêu thích nhờ độ mềm dẻo tự nhiên, vị béo nhẹ và màu sắc bắt mắt. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm mứt dừa non dẻo ngon, phù hợp cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

mut-dua1.jpg
Ảnh minh họa

Nguyên liệu làm mứt dừa non

Cùi dừa non: 1kg

Đường trắng: 500g

Sữa tươi không đường: 50ml

Chanh: 1 quả

Vani: 2 ống

Lá dứa hoặc lá cẩm (tạo màu tự nhiên)

Các bước làm mứt dừa non dẻo ngon

Bước 1: Nạo dừa

Dừa non mua về gọt sạch phần vỏ nâu, rửa sạch rồi nạo thành sợi vừa. Để sợi dừa dài, đẹp và mềm dẻo, nên nạo vòng quanh bằng dao hai lưỡi. Sợi dừa non thường dày hơn dừa bánh tẻ, khi sên sẽ dẻo và không bị khô cứng.

mut-dua.jpg
Ảnh minh họa

Bước 2: Ngâm dừa khử dầu

Dừa non chứa nhiều dầu nên cần ngâm để mứt không bị ngấy.

Cho dừa đã nạo vào thau nước, vắt 1 quả chanh vào, ngâm khoảng 2 tiếng. Sau đó rửa lại 2–3 lần nước sạch, để ráo hoàn toàn.

ngam-dua.jpg
Ảnh minh họa

Bước 3: Tạo màu và hương vị tự nhiên

Lá dứa hoặc lá cẩm rửa sạch, xay nhuyễn với khoảng 300ml nước rồi lọc bỏ bã.

Ngâm dừa vào nước màu từ 20–30 phút cho đến khi sợi dừa lên màu đẹp thì vớt ra rổ, để ráo, bỏ phần nước tạo màu.

Bước 4: Ướp đường

Cho dừa vào thau lớn, trộn đều với 500g đường. Ướp từ 4–6 tiếng cho đường tan hoàn toàn. Trong quá trình ướp, cứ 30 phút đảo nhẹ một lần để đường thấm đều vào sợi dừa.

mut-dua-8209.jpg
Ảnh minh họa

Bước 5: Sên mứt

Cho toàn bộ dừa và nước đường vào chảo rộng, sên ở lửa vừa. Khi nước đường sôi, hạ nhỏ lửa và đảo đều tay.

Khi nước đường bắt đầu cạn, cho 50ml sữa tươi vào, đảo nhẹ. Lưu ý không đảo liên tục để tránh bị lại đường.

Tiếp tục sên đến khi đường cô đặc và bám đều quanh sợi dừa thì tắt bếp. Cho vani vào đảo nhanh tay cho đường kết tinh hoàn toàn, sợi dừa khô ráo, tơi đẹp.

Cuối cùng, đổ mứt ra mâm để nguội hẳn rồi cho vào túi zip hoặc lọ thủy tinh đã tiệt trùng, đậy kín.

mut-dua1-2513.jpg
Ảnh minh họa

Bí quyết bảo quản mứt dừa non không bị chảy nước

Sau khi sên xong, nên hong mứt trước quạt cho thật khô.

Có thể phơi nắng nhẹ hoặc cho vào lò sấy ở nhiệt độ khoảng 100°C để mứt khô hoàn toàn.

Nếu mứt bị ướt trở lại, có thể cho lên chảo sên lại đến khi ráo.

Do dừa non nhiều nước và dầu, thời gian sử dụng ngon nhất chỉ khoảng 20 ngày, nên bảo quản nơi khô ráo, kín gió.

Với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, mứt dừa non dẻo thơm không chỉ làm phong phú mâm bánh mứt ngày Tết mà còn là món quà quê ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè dịp Tết Nguyên đán 2026.

#Cách làm mứt dừa non #Mứt dừa dẻo thơm tự nhiên #Bảo quản mứt dừa non #Mứt dừa làm quà tặng Tết #Hướng dẫn chi tiết làm mứt dừa

Bài liên quan

Đời sống

Gợi ý loạt món ngon từ sốt nước tương, dễ làm tại nhà

Sốt nước tương biến tấu món ăn quen thuộc thành trải nghiệm ẩm thực mới. Bữa cơm thêm phong phú với trứng ngâm, gà, cá, nấm thơm ngon, đưa cơm.

nuoc-tuong.jpg
Không cầu kỳ nguyên liệu hay kỹ thuật chế biến phức tạp, nước tương vẫn có thể trở thành “linh hồn” của nhiều món ăn quen thuộc nếu biết cách kết hợp. Từ món mặn đưa cơm đến các món nhậu lạ miệng, sốt nước tương ngọt mặn hài hòa giúp bữa ăn gia đình thêm phong phú và hấp dẫn. Ảnh minh họa
trung-ngam-nuoc-tuong.jpg
Từng “gây sốt” trên mạng xã hội, trứng lòng đào ngâm nước tương chinh phục người thưởng thức bởi vị béo mềm của trứng hòa quyện cùng nước tương đậm đà. Trứng gà được luộc vừa chín tới, bóc vỏ rồi ngâm trong hỗn hợp nước tương pha loãng với đường, chút muối và hành tây, hành lá thái nhỏ. Sau vài giờ để lạnh, trứng thấm đều gia vị, dùng kèm cơm trắng hay cháo đều rất hợp. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đời sống

Cách làm lẩu bò nhúng giấm chua thanh, thịt mềm ngọt không dai

Từ nguyên liệu quen thuộc, bò nhúng giấm mang đến món ăn dễ làm, vị chua ngọt hài hòa, thích hợp cho những bữa cơm quây quần, sum vầy.

bo-nhung-dam-3.jpg
Không rực rỡ sắc màu hay cầu kỳ trong cách chế biến, bò nhúng giấm vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong mâm cơm nhiều gia đình Việt nhờ hương vị hài hòa và cách thưởng thức mang đậm tinh thần quây quần. Nước nhúng chua thanh từ giấm gạo, ngọt dịu của nước dừa tươi giúp miếng thịt bò vừa chín tới trở nên mềm ngọt, không dai, ăn đến đâu dễ “ghiền” đến đó. Ảnh minh họa
cbe2778ba1e82eb677f9.jpg
Điểm đặc trưng của bò nhúng giấm nằm ở sự cân bằng hương vị. Thịt bò – thường là bắp bò – được thái mỏng ngang thớ, khi nhúng trong nước đang sôi lăn tăn sẽ chín nhanh, không bị khô hay dai. Nước nhúng không đậm vị béo mà thanh nhẹ, thơm mùi sả, gừng, dứa và hành tây, giúp người ăn cảm thấy dễ chịu ngay từ miếng đầu tiên. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đời sống

Cách nấu canh khoai từ hầm sườn non ngọt lành, bổ dưỡng cho cả nhà

Món canh chế biến từ sườn non và khoai từ dễ làm, bổ dưỡng, giúp thanh lọc cơ thể, thích hợp cho bữa ăn gia đình ấm cúng.

canh-khoai-tu.jpg
Canh khoai từ nấu sườn non là một trong những món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, mang đến vị ngọt tự nhiên, đậm đà và dễ chịu cho mọi bữa cơm gia đình. Không chỉ là món ăn, khoai từ còn được xem là một vị thuốc quý, hỗ trợ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh lý thông thường. Ảnh minh họa
khoai-tu.jpg
Khoai từ, hay còn gọi là củ từ, là loại củ có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất xơ và protein thực vật. Loại củ này được khuyến khích sử dụng trong chế độ ăn kiêng cho người tiểu đường, cao huyết áp, béo phì, đồng thời giúp cải thiện tình trạng táo bón, khó ngủ, hạ sốt nhẹ… Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới