Bí ẩn tấm bia Maya khắc chân dung lãnh chúa quyền lực nhất

Kho tri thức

Bia tưởng niệm "lãnh chúa lớn tuổi" của người Maya được tìm thấy ở Yucatán, Mexico, nó được sử dụng cho các mục đích nghi lễ cộng đồng.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại một cuộc khai quật cứu hộ dọc theo tuyến đường của dự án Tàu hỏa Maya, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Theo đánh giá bước đầu, cổ vật này thực chất là một bức chạm khắc bằng đá vôi hình khuôn mặt giống người. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bức chạm khắc này ước tính có niên đại từ thời kỳ Tiền cổ điển của người Maya (năm 2.500 Trước Công Nguyên- đến năm 200 Sau Công nguyên) tại cộng đồng nhỏ Sierra Papacal, gần thủ phủ Mérida của Yucatán. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, bức chạm khắc này với các đặc điểm đặc trưng của một "lãnh chúa lớn tuổi" trong cộng đồng người Maya cổ xưa. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bức tượng cao khoảng 45 cm, khắc họa một khuôn mặt giống người với hốc mắt sâu, mũi tẹt và môi có khe hở, cùng chiếc cằm nhọn. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Những đặc điểm này thường đại diện cho một nhân vật lớn tuổi. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các nhà khảo cổ học thuộc Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico tin rằng, nó được sử dụng cho các mục đích nghi lễ cộng đồng. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Ngoài ra, vị trí đặt bức tượng cho thấy nó đóng vai trò như một dấu hiệu để chào đón mọi người đến với vùng đất này. Ảnh: @Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mexico.
