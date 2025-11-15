Hà Nội

Bí ẩn 'bút chì màu' thời Đồ đá tìm thấy ở Crimea

Các nhà khoa học phát hiện những "bút chì màu" thời Đồ đá ở Crimea có thể được người Neanderthal sử dụng chúng để vẽ hoặc đánh dấu biểu tượng.

Tâm Anh (theo LS)
Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, người Neanderthal đã chế tạo "bút chì màu" màu đỏ và vàng từ hàng chục nghìn năm trước, bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để mài sắc các cạnh của dụng cụ thành một "cây bút màu" hoàn hảo. Ảnh: d'Errico et al., Sci. Adv. 11, eadx4722; CC BY 4.0.
Những người Neanderthal sống ở vùng đất ngày nay là Crimea đã tạo ra những chiếc bút chì màu từ đất son, một khoáng chất chứa sắt có thể được sử dụng làm chất màu. Ảnh: d'Errico et al., Sci. Adv. 11, eadx4722; CC BY 4.0.
Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã xác định được 3 chiếc bút chì màu đất son có niên đại lên đến 100.000 năm trước dường như đã được "sử dụng có chọn lọc", bao gồm một chiếc có đầu bút được mài nhọn. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Phát hiện này bổ sung bằng chứng cho cuộc tranh luận về việc liệu người Neanderthal có khả năng sáng tạo nghệ thuật hay không. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu cho rằng nếu người Neanderthal sử dụng đất son cho các mục đích khác, chẳng hạn như thuộc da, thì họ sẽ không cần làm nhọn phần đầu của bút. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Việc phát hiện những chiếc bút chì màu được mài nhiều lần trở thành bằng chứng cho thấy người Neanderthal ở Crimea đôi khi sử dụng đất son cho các nhiệm vụ có ý nghĩa về mặt xã hội và văn hóa, chẳng hạn như vẽ các biểu tượng trên cơ thể. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Tác giả đầu tiên của nghiên cứu, giáo sư khảo cổ học Francesco d'Errico tại Đại học Bergen ở Na Uy cho biết việc tìm thấy một mảnh vỡ với đầu bút chì được mài sắc lại một cách rõ ràng là điều thú vị. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Bởi lẽ, phát hiện cho thấy hiện vật được người Neanderthal chế tác và bảo quản để vẽ những đường nét tinh xảo. Đây thực sự là một điều rất đặc biệt. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Theo giáo sư Francesco, người Neanderthal có khả năng sáng tác nghệ thuật giống như người tinh khôn (Homo sapiens) đã làm. Ảnh: d’Errico et al., Science Advances (2025); CC BY 4.0.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#Khám phá nghệ thuật thời Đồ đá #Phát hiện đất son cổ đại #Chứng cứ nghệ thuật tiền sử #người Neanderthal

