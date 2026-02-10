Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong nhà vườn lúc lỉu trái cây của ca sĩ Trọng Tấn

Bất động sản

Bên trong nhà vườn lúc lỉu trái cây của ca sĩ Trọng Tấn

Khu vườn của ca sĩ Trọng Tấn tại quê nhà Thanh Hóa trồng nhiều cây ăn trái: mít, hồng, trứng gà, bưởi... Cây nào cũng cho trái trĩu cành.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Trọng Tấn khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi khoe hình ảnh rạng rỡ bên chùm quả vàng ươm thu hoạch trong vườn tại quê nhà Thanh Hóa. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, ca sĩ Trọng Tấn khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi khoe hình ảnh rạng rỡ bên chùm quả vàng ươm thu hoạch trong vườn tại quê nhà Thanh Hóa. Ảnh: FBNV
Trái trứng gà (hay còn gọi lêkima) gợi ký ức của nhiều người ở các vùng nông thôn Việt Nam những thập kỷ trước. Ảnh: FBNV
Trái trứng gà (hay còn gọi lêkima) gợi ký ức của nhiều người ở các vùng nông thôn Việt Nam những thập kỷ trước. Ảnh: FBNV
Dưới bài đăng, nam ca sĩ không tiếc lời khen ngợi hương vị đặc trưng của trái lêkima: vàng, thơm, béo, ngậy. Ảnh: FBNV
Dưới bài đăng, nam ca sĩ không tiếc lời khen ngợi hương vị đặc trưng của trái lêkima: vàng, thơm, béo, ngậy. Ảnh: FBNV
Những quả lêkima to tròn, da căng bóng, vàng ruộm. Ảnh: FBNV
Những quả lêkima to tròn, da căng bóng, vàng ruộm. Ảnh: FBNV
Nam ca sĩ từng khoe trái hồng, trái bưởi trĩu cành khi vào mùa. Ảnh: FBNV
Nam ca sĩ từng khoe trái hồng, trái bưởi trĩu cành khi vào mùa. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Trọng Tấn thích thú khi được tận tay hái quả trong vườn. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Trọng Tấn thích thú khi được tận tay hái quả trong vườn. Ảnh: FBNV
Nhiều người đoán giống hồng Trọng Tấn trồng trong vườn nhà là hồng trứng, hồng giòn. Ảnh: FBNV
Nhiều người đoán giống hồng Trọng Tấn trồng trong vườn nhà là hồng trứng, hồng giòn. Ảnh: FBNV
Mùa nhót đến, cây sai trĩu quả. Ảnh: FBNV
Mùa nhót đến, cây sai trĩu quả. Ảnh: FBNV
Táo cho thu hoạch cả rổ. Ảnh: FBNV
Táo cho thu hoạch cả rổ. Ảnh: FBNV
Những trái mít lủng lẳng dưới gốc cây. Ảnh: FBNV
Những trái mít lủng lẳng dưới gốc cây. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Vườn trái cây quê nhà Thanh Hóa #Hương vị đặc trưng trái lêkima #Khu vườn ca sĩ Trọng Tấn #Thu hoạch mùa trái cây #Nông nghiệp truyền thống Việt Nam #Các loại trái cây phổ biến

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT