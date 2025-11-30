Hà Nội

Bên trong khu nghỉ dưỡng hơn 42.000 tỷ đồng bị bỏ hoang cả thập kỷ

Từng được kỳ vọng trở thành một khu nghỉ dưỡng xa hoa nhưng dự án Indian Ridge lại bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm qua.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khu nghỉ dưỡng Indian Ridge nằm cạnh Hồ Table Rock, gần thành phố Branson, Missouri (Mỹ), ra mắt rầm rộ vào năm 2006. (Ảnh: Sharilyn Neidhardt)
Khu nghỉ dưỡng Indian Ridge nằm cạnh Hồ Table Rock, gần thành phố Branson, Missouri (Mỹ), ra mắt rầm rộ vào năm 2006. (Ảnh: Sharilyn Neidhardt)
Các nhà đầu tư hứa hẹn rằng dự án trị giá 1,6 tỷ USD (tương đương hơn 42.000 tỷ đồng) này sẽ bao gồm hàng chục căn nhà phố kiểu lâu đài và hàng loạt tiện ích mới dành cho cư dân như trung tâm mua sắm, sân golf, bến du thuyền...Ảnh: Realtor.com
Các nhà đầu tư hứa hẹn rằng dự án trị giá 1,6 tỷ USD (tương đương hơn 42.000 tỷ đồng) này sẽ bao gồm hàng chục căn nhà phố kiểu lâu đài và hàng loạt tiện ích mới dành cho cư dân như trung tâm mua sắm, sân golf, bến du thuyền...Ảnh: Realtor.com
Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại trên khu đất chỉ là những căn biệt thự bỏ hoang. Dự án phải dừng xây dựng vào năm 2008 do khủng hoảng tài chính, các khoản vay vỡ nợ và nhiều vấn đề khác. Ảnh: Realtor.com
Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại trên khu đất chỉ là những căn biệt thự bỏ hoang. Dự án phải dừng xây dựng vào năm 2008 do khủng hoảng tài chính, các khoản vay vỡ nợ và nhiều vấn đề khác. Ảnh: Realtor.com
Chủ đầu tư dự án bị phạt do vi phạm luật nước sạch của tiểu bang. Điều này khiến những căn biệt thự đồ sộ vẫn dang dở. Ảnh: Realtor.com
Chủ đầu tư dự án bị phạt do vi phạm luật nước sạch của tiểu bang. Điều này khiến những căn biệt thự đồ sộ vẫn dang dở. Ảnh: Realtor.com
Dù bị bỏ hoang nhưng nơi đây lại trở thành một điểm đến giải trí hàng đầu tại Mỹ, thu hút 9 triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Abandonedmo
Dù bị bỏ hoang nhưng nơi đây lại trở thành một điểm đến giải trí hàng đầu tại Mỹ, thu hút 9 triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Abandonedmo
Những tòa nhà xương xẩu, trần trụi đồ sộ. Ảnh: Abandonedmo
Những tòa nhà xương xẩu, trần trụi đồ sộ. Ảnh: Abandonedmo
Nơi từng được quy hoạch là một cộng đồng thịnh vượng và xa hoa giờ đây giống như một thị trấn ma ám ảnh. Ảnh: Abandonedmo
Nơi từng được quy hoạch là một cộng đồng thịnh vượng và xa hoa giờ đây giống như một thị trấn ma ám ảnh. Ảnh: Abandonedmo
Qua thời gian, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Ảnh: Abandonedmo
Qua thời gian, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Ảnh: Abandonedmo
Những ngôi nhà xám xịt và im ắng. Ảnh: Abandonedmo
Những ngôi nhà xám xịt và im ắng. Ảnh: Abandonedmo
Những con đường chưa kịp hoàn thiện, chỉ gồm đất và sỏi. Ảnh: Myfamilytravels
Những con đường chưa kịp hoàn thiện, chỉ gồm đất và sỏi. Ảnh: Myfamilytravels
#Biệt thự bỏ hoang #Phá sản dự án lớn #Phản ánh phát triển bất thành #Gây chú ý du khách #Tình trạng xuống cấp #khu nghỉ dưỡng

