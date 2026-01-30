Hà Nội

Bên trong kho ngũ cốc hơn 600 tuổi trên hòn đảo biệt lập của Tây Ban Nha

Kho tri thức

Bên trong kho ngũ cốc hơn 600 tuổi trên hòn đảo biệt lập của Tây Ban Nha

Hang Valerón là di tích khảo cổ độc đáo, hé lộ đời sống nông nghiệp và xã hội phức tạp của cư dân cổ trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha.

Được người Guanche cổ tạo dựng. Di tích này gắn liền với cư dân bản địa tiền Tây Ban Nha trên quần đảo Canary, thường được gọi chung là người Guanche, tồn tại trước thế kỷ 15. Ảnh: showcaves.com.
Đục trong đá núi lửa mềm đặc trưng. Chất đá núi lửa tương đối mềm của đảo giúp người xưa có thể tạo ra các hốc chứa lớn mà không cần công cụ kim loại hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Là kho chứa ngũ cốc cổ chứ không phải nơi ở. Trái với suy nghĩ phổ biến, hang Valerón không phải chỗ cư trú mà là một “kho lương thực” tập thể, nơi người bản địa lưu trữ ngũ cốc để sử dụng lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Có hàng trăm hốc chứa được đục thủ công. Bên trong vách đá núi lửa là hơn 300 hốc lớn nhỏ được đục tỉ mỉ, mỗi hốc dùng để cất giữ lúa mạch, lúa mì và các loại hạt khô. Ảnh: Pinterest.
Vị trí cao giúp bảo vệ lương thực. Hang Valerón nằm trên sườn núi dốc, khó tiếp cận, giúp tránh ẩm ướt, sâu bọ và sự xâm nhập của động vật hay các nhóm người thù địch. Ảnh: Pinterest.
Phản ánh xã hội có tổ chức cao. Việc xây dựng và sử dụng kho lương thực tập thể cho thấy cộng đồng cổ Gran Canaria có sự phân công lao động, quản lý chung và tư duy cộng đồng phát triển. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những di tích quan trọng nhất đảo. Hang Valerón được xem là kho chứa lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất trong số các kho lương thực cổ ở Gran Canaria. Ảnh: gobycar.com.
Hiện là điểm tham quan khảo cổ nổi tiếng. Ngày nay, di tích được bảo vệ và mở cửa cho du khách, trở thành minh chứng sống động cho trí tuệ và khả năng thích nghi của con người cổ đại. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
