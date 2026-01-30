Bên trong kho ngũ cốc hơn 600 tuổi trên hòn đảo biệt lập của Tây Ban Nha

Hang Valerón là di tích khảo cổ độc đáo, hé lộ đời sống nông nghiệp và xã hội phức tạp của cư dân cổ trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha.
Hình ảnh công báo sở hữu công nghiệp hé lộ VinFast VF5 2026 với thay đổi lớn ở đèn LED, mâm xe. Nhiều khả năng là bản facelift của mẫu xe điện đô thị bán chạy.
Chỉ một thay đổi nhỏ trước giờ ngủ cũng có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, hạn chế tích mỡ bụng, cải thiện giấc ngủ và vòng eo gọn gàng theo thời gian.
Gần 150 triệu tài khoản với mật khẩu dạng văn bản thuần túy bị phơi bày công khai, đặt hàng triệu người trước nguy cơ mất tiền và chiếm đoạt dữ liệu.
Một người dân ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho cơ quan chức năng. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn hoàng mai trước Đại Nội Huế bung nở rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách dạo xuân, chụp ảnh.
'Chị đẹp' Huyền Baby mới đây gây chú ý với loạt ảnh 'tồn kho' nửa năm nhưng vẫn toát lên thần thái phu nhân hào môn, khoe trọn phong cách thời trang đẳng cấp.
Sau chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53, Á hậu Thu Ngân gửi lời xin lỗi đến khán giả vì hành trình chưa trọn vẹn.
Louis Phạm vừa khẳng định nhan sắc ngày càng thăng hạng khi tung bộ ảnh diện váy trắng cắt xẻ cực hiểm hóc, khoe trọn thân hình đồng hồ cát 'bốc lửa'.
Bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ngọc Kayla khiến khán giả ấn tượng mạnh với hình ảnh gợi cảm, vóc dáng cuốn hút mỗi lần xuất hiện.
Một trong những khoảnh khắc được netizen chia sẻ chính là Đình Bắc ngồi cạnh một người đẹp sinh năm 2003 - Á hậu Châu Anh.
Thúy Kiều FAPtv vừa viết tiếp cột mốc thành công rực rỡ ở tuổi 32 với món quà sinh nhật là chiếc xế hộp tiền tỷ khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ.
Mẫu SUV hạng sang LS9 Hyper của liên doanh giữa Alibaba và MG sở hữu lượng công nghệ nhiều hơn cả nhiều ngôi nhà, bao gồm vòi tắm và màn hình rạp chiếu phim...
Ra mắt năm 2010, iPad không gây sốc tức thì nhưng đã mở ra kỷ nguyên tablet, trở thành trụ cột doanh thu và định hình lại thị trường máy tính cá nhân.
Theo quan niệm phong thủy, một số loại cây đặt ban công có thể gây hao tài, ảnh hưởng sức khỏe các thành viên trong gia đình.
Các nốt ruồi mà chúng ta đang thảo luận ở đây có liên quan đến bốn vị trí này. Vậy, những vị trí này nằm ở đâu trên cơ thể phụ nữ được xem là may mắn và tài lộc
Vịnh Cá Mập là kỳ quan thiên nhiên đặc biệt của miền Tây nước Úc, nơi hội tụ đa dạng sinh học biển và dấu tích tiến hóa cổ xưa.
Tắc kè hoa đeo mạng (Chamaeleo calyptratus) là loài bò sát độc đáo vùng bán đảo Ả Rập, nổi bật với ngoại hình kỳ lạ và khả năng thích nghi ấn tượng.
Vợ chồng Phương Trinh Jolie tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con trai út. Nghệ sĩ Tú Oanh bồi hồi nhớ Tết xưa.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/1, Ma Kết có vận may, mọi trở ngại đều tan biến, tiền tài thăng hoa. Song Ngư tài lộc cũng tốt, có thể thu lợi.
Không ít cây đào cổ thụ với dáng vẻ xù xì có giá thuê lên tới cả trăm triệu đồng vẫn thu hút khách hàng dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Mức giá bán của mẫu xe MPV Hyundai Stargazer phiên bản mới vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam vẫn còn là ẩn số nhưng dự đoán sẽ cao hơn trước.