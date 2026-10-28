Bé gái ba tuổi kẹt đầu lan can tầng 12, hàng xóm dùng ghế để giải cứu

Hai người hàng xóm nhanh trí dùng ghế nhựa đỡ bé gái bị kẹt đầu ngoài cửa sổ tầng 12, giúp em không rơi xuống trước khi lính cứu hỏa đến.

Một bé gái ba tuổi đã được giải cứu khỏi một căn hộ ở Trung Quốc sau khi bị mắc kẹt treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng 12, nhờ sự phản ứng nhanh chóng của hàng xóm và lính cứu hỏa. Trước khi được giải cứu, bé suýt rơi xuống đất vì đầu bị kẹt giữa các thanh chắn, nhưng cư dân ở tầng dưới đã đỡ bé bằng một chiếc ghế và giúp ngăn chặn thảm họa.

Video: @ChinaNewsService / Facebook

Theo Fenghuangwang và các phương tiện truyền thông Trung Quốc khác, cảnh tượng đáng sợ đã được chứng kiến tại một căn hộ ở thành phố Trương Bình, tỉnh Phúc Kiến.

Những người dân sống gần đó khi nhìn thấy cô bé liền lập tức tìm cách cứu giúp. Hai người đàn ông ở tầng dưới thò đầu ra khỏi cửa sổ và dùng một chiếc ghế nhựa đỡ lấy cô bé. Họ làm vậy để giữ cho cô bé không bị rơi xuống sâu hơn trong khi chờ lính cứu hỏa đến.

Các nhân viên cứu hỏa đến hiện trường đã tiến hành giải cứu, bao gồm cả việc cắt các thanh chắn an toàn bằng kim loại, và giải thoát cô bé an toàn. Cô bé được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và được báo cáo là không bị thương.

Theo các báo cáo, mẹ của cô bé đã ra ngoài mua thực phẩm, để con gái mình đang ngủ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Các chuyên gia kêu gọi mọi người nên cẩn thận, nói rằng: “Trẻ em có thể tò mò đến gần cửa sổ hoặc song sắt an toàn, và nếu đầu hoặc thân của chúng bị kẹt vào khe hở, chúng sẽ khó tự thoát ra được. Người chăm sóc không nên để trẻ nhỏ ở một mình, dù chỉ trong thời gian ngắn, và nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như kiểm tra khóa cửa sổ và các thiết bị an toàn.”