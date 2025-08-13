Hà Nội

Bắt sống cá trê khổng lồ sau 50 phút vật lộn, ngư dân làm việc bất ngờ

Giải mã

Ngư dân Jakub Vagner đã bắt được một con cá trê khổng lồ dài 2,74m tại hồ Vranov sau 50 phút "chiến đấu" với con vật.

Jakub Vagner, 43 tuổi, đã bắt được con cá trê khổng lồ dài 2,74m ở hồ Vranov, phía nam Praha, Cộng hòa Czech vào ngày 4/8. Ông cho biết đã thả con cá này trở lại nước sau khi chụp ảnh. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
Jakub Vagner, 43 tuổi, đã bắt được con cá trê khổng lồ dài 2,74m ở hồ Vranov, phía nam Praha, Cộng hòa Czech vào ngày 4/8. Ông cho biết đã thả con cá này trở lại nước sau khi chụp ảnh. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
Theo ông Jakub, bản thân phát hiện con cá trê "khủng" lần đầu vào lúc sáng sớm khi thuyền đi ngang qua một phần vách đá nhô ra. Tiếp đến, ông thả cần câu tự chế về phía nó và chờ đợi. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
Theo ông Jakub, bản thân phát hiện con cá trê "khủng" lần đầu vào lúc sáng sớm khi thuyền đi ngang qua một phần vách đá nhô ra. Tiếp đến, ông thả cần câu tự chế về phía nó và chờ đợi. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
“10 phút trôi qua và chẳng có gì xảy ra. Đột nhiên, con cá quay lại và lao thẳng vào bẫy của tôi”, ông Jakub chia sẻ. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
“10 phút trôi qua và chẳng có gì xảy ra. Đột nhiên, con cá quay lại và lao thẳng vào bẫy của tôi”, ông Jakub chia sẻ. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
Ông Jakub nhớ lại những gì diễn ra tiếp theo là “trận chiến khó khăn nhất mà ông từng trải qua với một con cá trê”. Ông cho biết gần như không thể giữ được cần và đã gọi một người bạn tới giúp để có thể kéo con cá lên bờ. Ảnh: Jam Press/Jakub Vágner.
Ông Jakub nhớ lại những gì diễn ra tiếp theo là “trận chiến khó khăn nhất mà ông từng trải qua với một con cá trê”. Ông cho biết gần như không thể giữ được cần và đã gọi một người bạn tới giúp để có thể kéo con cá lên bờ. Ảnh: Jam Press/Jakub Vágner.
“Sau gần 50 phút, con cá trê nằm cạnh thuyền của tôi. Tôi run rẩy, hoàn toàn kiệt sức”, ông Jakub chia sẻ. Ảnh: Jam Press/Jakub Vágner.
“Sau gần 50 phút, con cá trê nằm cạnh thuyền của tôi. Tôi run rẩy, hoàn toàn kiệt sức”, ông Jakub chia sẻ. Ảnh: Jam Press/Jakub Vágner.
Ông Jakub chia sẻ con cá trê không chỉ có chiều dài khủng mà còn rất đồ sộ về chiều cao và bề ngang. Đó là một con cá đẹp, gần như hoàn hảo, có thể còn phát triển lớn hơn. Ảnh: Newsflash.
Ông Jakub chia sẻ con cá trê không chỉ có chiều dài khủng mà còn rất đồ sộ về chiều cao và bề ngang. Đó là một con cá đẹp, gần như hoàn hảo, có thể còn phát triển lớn hơn. Ảnh: Newsflash.
Ngư dân Jakub tâm sự việc bắt được những con cá lớn “không chỉ là đam mê mà còn là tinh thần, sự cống hiến và quyết tâm”. Ông không bao giờ giết những con cá ông câu được và hy vọng chúng sẽ tiếp tục lớn sau khi được thả lại về môi trường tự nhiên. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
Ngư dân Jakub tâm sự việc bắt được những con cá lớn “không chỉ là đam mê mà còn là tinh thần, sự cống hiến và quyết tâm”. Ông không bao giờ giết những con cá ông câu được và hy vọng chúng sẽ tiếp tục lớn sau khi được thả lại về môi trường tự nhiên. Ảnh: @jakubvagner_official/Newsflash.
