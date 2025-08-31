Bất ngờ tìm thấy kim tự tháp vàng của người Anglo-Saxon

Hà Nội

Kho tri thức

Các chuyên gia khảo cổ ở Suffolk tìm thấy kim tự tháp vàng của người Anglo-Saxon, nó bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại vùng Breckland, Norfolk của Vương quốc Anh, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa, độc đáo. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk.
Đó là một cái tháp hình kim tự tháp có kích cỡ 12mm x 11,9mm, ước tính có niên đại từ khoảng năm 560 đến năm 630 Sau Công nguyên, khi các quận Norfolk và Suffolk thành lập Vương quốc Đông Anglia độc lập, sau khi người Anglo-Saxon định cư tại Anh. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk.
Kim tự tháp vàng có đế vuông và được khảm trên cả bốn mặt bằng bốn viên đá garnet cloisonné theo kiểu liền kề. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk.
Kim tự tháp có đỉnh vuông phẳng với một viên đá garnet cloisonné duy nhất. Dưới đế của kim tự tháp là một đường hơi lồi cắt ngang ở giữa. Bên trong kim tự tháp rỗng và hiện chứa đầy đất. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk.
Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk cho biết: “Nó hẳn phải thuộc sở hữu của một người nào đó trong đoàn tùy tùng của một lãnh chúa người Anglo-Saxon vĩ đại, hoặc là của một vị vua người Anglo-Saxon, bởi chỉ có những đối tượng này mới có quyền tiếp cận vàng, đá garnet và sản phẩm thủ công cao cấp vào thời kỳ đó”. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Di Động Quận Norfolk.
