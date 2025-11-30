Hà Nội

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng giết người trong đám cưới ở Cần Thơ

Mâu thuẫn trong lúc hát ở tiệc cưới, Trịnh Hữu Cường (TP Cần Thơ) đã dùng vật nhọn tấn công khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hạo Nhiên

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới tại xã Thạnh Thới An.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt, gồm: Trịnh Hữu Cường (SN 1978; ngụ phường Khánh Hòa) về hành vi giết người; Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 23h ngày 29/11, tại nhà ông T.H.Q (SN 1976; ngụ xã Thạnh Thới An) tổ chức tiệc cưới cho con trai T.H.Nh.

an-mang-tiec-cuoi-can-tho-3470-8085.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trong lúc diễn ra tiệc cưới, giữa những thanh niên đang nhảy múa, hát hò xảy mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh T.C.T (SN 2003) bị Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Vụ ẩu đả còn khiến anh T.H.Kh. (SN 1990) bị thương nặng ở vùng bụng; anh P.V.S. (SN 1990) bị thương ở tay trái.

Nhận được tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh nội dung vụ việc, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự truy bắt các đối tượng gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
