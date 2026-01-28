Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đôi nam nữ buôn bán pháo nổ ở Hà Nội

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ.

Gia Đạt
download-1.jpg
Đối tượng Phạm Thị Thu Thảo và Tạ Duy Sơn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 21/1/2026, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Thu Thảo (SN 1996; trú tại: Nam Phù, Hà Nội) có hành vi buôn bán pháo nổ trên phố Hai Bà Trưng. Tang vật thu giữ là 172 khẩu súng đồ chơi bắn đạn pháo nổ cùng với 2.880 vỉ đạn pháo nổ tổng khối lượng là 7,299 kg.

Mở rộng điều tra, ngày 25/1/2026, Công an phường Cửa bắt giữ đối tượng Tạ Duy Sơn (SN 1993; trú tại: Móng Cái 1, Quảng Ninh) là đối tượng trực tiếp bán vào cung cấp pháo cho Thảo.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trên về tội buôn bán hàng cấm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
