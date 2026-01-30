Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 2 vụ tổ chức đưa dẫn người nước ngoài xuất cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2 vụ tổ chức đưa dẫn người nước ngoài xuất cảnh trái phép, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Gia Đạt

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, từ ngày 19 đến ngày 21/1/2026, các đơn vị nghiệp vụ - Công an tỉnh và Công an phường Kỳ Lừa, Tam Thanh, Công an các xã: Ba Sơn, Hoàng Văn Thụ, Công Sơn, Hữu Lũng, Khánh Khê, Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt giữ 2 vụ tổ chức đưa dẫn người nước ngoài xuất cảnh trái phép, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

2.png
Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 19/1/2026, tại khu vực thôn Bản Luận, xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn, các phòng nghiệp vụ an ninh - Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các phường, xã bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng gồm Hoàng Văn Hiến (SN 2002, HKTT: Thôn Nà Va, xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Văn Hải (SN 1985; HKTT: phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Cương (SN 1987; HKTT: phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi tổ chức cho 4 người nước ngoài xuất cảnh trái phép, thu giữ 2 xe ô tô, 1 xe mô tô và nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, ngày 20/01/2026 đã bắt giữ thêm đối tượng Phùng Văn Tiến (SN: 1988, HKTT: Thôn Nà Va, xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cũng về hành vi trên.

Ngày 21/1/2026, tại khu vực thôn Bản Lành, xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an các phường, xã bắt giữ đối tượng Trần Văn Nhã (SN: 1979, HKTT: Tổ 4, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi điều khiển xe ô tô mang BKS: 12A – 127.69 tổ chức cho 05 người nước ngoài xuất cảnh trái phép, thu giữ 1 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan. Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố các đối tượng trên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

capture-1508.png
Đối tượng Phùng Văn Tiến tại cơ quan Công an.

Kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm, tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh – Công an tỉnh Lạng Sơn hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 19/8/2026) và tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguồn: ĐTHĐT.
