Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích ở Ninh Bình

Tại khu vực ký túc xá Trường Đại học Hà Hoa Tiên, tỉnh Ninh Bình, Trần Đình Thắng cùng các đối tượng khác đã dùng tay, chân đánh gây thương tích anh L.N.B.

Gia Đạt

Ngày 31/1, Công an phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trần Đình Thắng (SN 2003, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

capture-4666.png
Đối tượng Trần Đình Thắng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 12/4/2025, tại khu vực ký túc xá Trường Đại học Hà Hoa Tiên (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Trần Đình Thắng cùng các đối tượng khác đã dùng tay, chân đánh gây thương tích anh L.N.B. (SN 2009, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Kết quả giám định thương tích xác định, anh L.N.B. bị tổn hại sức khỏe 16%. Ngày 30/10/2025, Trần Đình Thắng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 27/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định truy nã đối với Trần Đình Thắng. Đến ngày 30/1/2026, Công an phường Hà Nam đã bắt giữ thành công đối tượng. Cơ quan Công an đã hoàn tất thủ tục tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
