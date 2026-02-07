Bao sái ban thờ năm 2026, khấn thế nào để may mắn?

Dưới đây là gợi ý văn khấn bao sái ban thờ 2026, văn khấn xin tỉa chân nhang, dọn bàn thờ chính xác nhất cho năm mới an khang, thịnh vượng.

Tại sao cần có văn khấn bao sái ban thờ?

Bàn thờ là nơi linh thiêng, vì vậy nếu như bạn muốn thực hiện bao sái bàn thờ, di dời đồ đạc cần có văn khấn bao sái ban thờ để xin phép các chư vị thần linh. Nếu như không có văn khấn, tự ý động chạm, lau dọn đồ đạc sẽ bị coi là mạo phạm, kinh động đến các chư vị thần linh.

Đọc văn khấn bao sái ban thờ, xin tỉa chân nhang, dọn bàn thờ trước khi thực hiện bao sái ban thờ trước thềm năm mới Bính Ngọ

Cách sắm lễ, mâm cúng bao sái ban thờ

Trước khi thực hiện bao sái bàn thờ, bạn cần chuẩn bị sắm lễ, mâm cúng như sau:

- 1 đĩa xôi

- 1 miếng thịt luộc

- 1 đĩa trái cây theo mùa

- 1 ấm trà và bộ 5 chén nhỏ

- 3 chén rượu nhỏ

- 1 tách nước sôi để nguội

- 3 lễ tiền vàng

- 2 lọ hoa

1. Văn khấn bao sái ban thờ trước khi rút chân hương

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Tín chủ tên là:

Cư ngụ tại địa chỉ:

Hôm nay ngày..... tháng...... năm Ất Tỵ 2026 tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, có chút chưa được tịnh tịnh, xanh yên.

Tín chủ xin kính cáo với các chư Vị (tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ".

Mong các vị tạm ẩn tạm lánh, độ cho cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Cho cung tài không động, cung lộc không hao.

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Văn khấn bao sái ban thờ

Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Tín chủ tên là: ……………………...

Cư ngụ tại địa chỉ : .................................

Hôm nay ngày ... tháng 12 Âm lịch năm Ấy Tỵ 2026 xét thấy bản thân mình chưa đủ chu toàn nên để hương án bị bụi, tín chủ con xin thành tâm sám hối.

Tín chủ con xin kính cáo với các chư vị (tùy theo bàn thờ đó bàn thờ gì, thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt xin cho phép tín chủ con được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm và thanh tịnh nhất kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.

Mong các vị độ cho chúng con lau dọn được chỉn chu khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ,

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

(Xong vái 3 vái).

2. Văn khấn bao sái bát hương - Xin tỉa chân nhang

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con xin lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương

Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là:………………

Ngụ tại:………………….

Con xin tấu lạy quan thần tài thổ địa đang cai quản tại địa chỉ:.........

Hôm nay là ngày ......... tháng ......., con xin phép được bao xái lại bàn thờ gia các quan để cho sạch sẽ mong chư vị chấp thuận.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn tỉa chân nhang ban thờ Thần Tài

3. Văn khấn sau khi bao sái ban thờ

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy 9 phương Trời

- Con lạy 10 phương Đất

- Con kính lạy chư Phật 10 phương

- Con kính lạy 10 phương chư Phật

- Con kính lạy quan đương niên, đương cảnh, quan hành khiển, thần binh.

- Con kính lạy các Ngài ngũ phương, ngũ mạch, tài thần, táo quân.

Tín chủ con là:…

Cư trú tại:…

- Hôm nay tân niên xuân tiết, ngày lành tháng tốt. Con chọn được thời hoan khắc hỉ để sái tịnh lại hương án.

- Nay việc dương đã tròn, cung thỉnh các vị các ngài hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

- Năm cũ lộc tài con xin tạ.

- Năm mới lộc mới con mong cầu.

Xin các vị các ngài độ cho tấm lòng thành, phù cho gia chủ con được an bình, thuận lợi. Xuất hành đi đến nơi về đến chốn.

- Cuộc sống duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi.

- Tài lộc đủ đầy, việc dương thăng tiến.

- Tâm trần con có.

- Lễ trần con dâng.

Nếu âm điều con có thiếu sót, kính xin được tha thứ, chở che.

Mong các vị các ngài linh thiêng giáng hạ, chúng con xin kính thành cẩn cáo.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

4. Văn khấn tỉa chân nhang ban thờ Thần Tài

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con xin tấu lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương.

- Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Tín chủ con là:… Ngụ tại:…

- Con xin tấu lạy vong linh các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và các bà cô các đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đó dòng họ... (họ nhà bạn là gì thì thêm vào) tại… (nhà ở đâu, quê ở đâu thì thêm vào).

Hôm nay là ngày ... tháng Chạp (hoặc 30 tháng Chạp... hoặc ngày nào đó vào cuối tháng), con xin phép được bao sái lại bàn thờ gia tiên (để cho sạch sẽ để tiễn năm cũ, đón năm mới tới (trường hợp dọn dẹp ban thờ cuối năm) - để sạch sẽ ban thờ cho việc thờ cúng được trang trọng, khang trang (trường hợp dọn dẹp ban thờ vào cuối tháng), mong chư vị Phật Thánh, các cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của họ... chấp thuận.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn sau khi bao sái ban thờ

Hướng dẫn rút chân hương đúng cách

Bước 1: Xin phép tổ tiên hoặc thần linh

Người thực hiện rút chân hương cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đọc văn khấn và thắp hương xin phép trước khi rút chân

Bước 2: Rút chân hương

Sau khi xin phép, gia chủ tiến hành rút từng chân hương một, cho tới khi còn vài chân hương đẹp nhất (ở con số lẻ: 3,5, 7, 9).

Chân hương sau khi rút sẽ mang đi hóa tro, đổ xuống sông hoặc vùi vào gốc cây.

Trong lúc rút, tỉa chân hương không được làm xê dịch, di chuyển bát hương. Sau khi thực hiện xong, cần phải thắp hương cẩn báo lại các cụ, thần linh.

Lưu ý khi bao sái ban thờ, tỉa chân nhang

- Người thực hiện bao sai bàn thờ phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ.

- Thực hiện bao sái bàn thờ, tỉa chân nhang một cách nhẹ nhàng, tránh làm rơi, vỡ đồ cúng.

- Không được lau dọn, bao sái bát hương của gia tiên trước thần linh.

- Khi lau dọn cần dùng nước ấm, sạch.

Trên đây là gọi ý các bài văn khấn bao sái ban thờ, xin tỉa chân nhang, dọn bàn thờ chính xác nhất, giúp các gia chủ có được lễ bao sái ban thờ thành công, cầu mong năm mới, may mắn, an khang.