Bán lẻ tăng tốc mùa cuối năm, doanh nghiệp đổi chiến lược đón sức mua mới

Thị trường TP.HCM đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm với doanh thu tăng trưởng tích cực, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm theo nhu cầu thực tế.

Sức mua tăng nhưng người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, doanh thu đạt 523.840 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 9 tháng đạt khoảng 699.429 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9, mức tăng đạt 17,6%, cho thấy hoạt động mua sắm vẫn duy trì đà khởi sắc trước khi bước vào mùa cao điểm cuối năm.

Dù vậy, tăng trưởng doanh thu không đồng nghĩa người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho mọi mặt hàng. Thói quen mua sắm đang có sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, trong đó người mua quan tâm nhiều đến giá cả, chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và thời điểm áp dụng ưu đãi.

Cơ cấu doanh thu các nhóm hàng trong tháng 9 phản ánh khá rõ xu hướng này. Doanh thu nhóm đồ dùng và trang thiết bị gia đình tăng 21,2%, trong khi nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng tới 41,6% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu nhóm lương thực, thực phẩm giảm nhẹ 0,9%.

Nhà bán lẻ kéo dài mùa khuyến mãi, phân bổ lại nguồn lực

Trước sự thay đổi trong hành vi mua sắm, các doanh nghiệp bán lẻ đang điều chỉnh cách tiếp cận thị trường. Thay vì tập trung toàn bộ chương trình giảm giá vào những ngày cận Tết, nhiều hệ thống có xu hướng tổ chức ưu đãi theo từng giai đoạn, giúp khách hàng mua sắm sớm và phân bổ chi tiêu hợp lý hơn.

Chương trình khuyến mãi tập trung năm 2026 của TP.HCM là một trong những hoạt động nhằm kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn này. Theo kế hoạch được nêu, chương trình được chia thành hai đợt, trong đó đợt hai kéo dài từ ngày 11/11/2026 đến 2/2/2027, bao phủ cả giai đoạn mua sắm cuối năm và cận Tết.

Việc kéo dài thời gian khuyến mãi không chỉ tạo thêm cơ hội mua hàng với giá tốt cho người tiêu dùng mà còn giúp doanh nghiệp chủ động điều tiết lượng hàng, giảm áp lực tập trung đơn hàng và nhân lực trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua, lợi thế cạnh tranh của nhà bán lẻ không còn chỉ nằm ở mức giảm giá. Khả năng bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chất lượng, minh bạch xuất xứ và tổ chức chương trình ưu đãi đúng thời điểm cũng trở thành những yếu tố quan trọng để giữ chân khách hàng.

Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027

Song song với việc điều chỉnh hoạt động bán hàng, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tại TP.HCM đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 từ quý III/2026. Trọng tâm là tăng nguồn cung hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng sản phẩm và hạn chế nguy cơ thiếu hàng khi nhu cầu tăng cao.

Saigon Co.op triển khai kế hoạch tạo nguồn hàng Tết từ tháng 8/2026. Bên cạnh việc chuẩn bị sản lượng, đơn vị tăng cường truy xuất nguồn gốc đối với các nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây và thủy hải sản. Việc kiểm soát thông tin xuyên suốt chuỗi cung ứng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của người mua.

Trong khi đó, hệ thống SATRA dành hơn 376 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, tăng 10,8% so với năm trước. Doanh nghiệp dự kiến tăng lượng thực phẩm tươi sống thêm 16,7% và rau củ quả thêm 22%. Đồng thời, SATRA lên kế hoạch tổ chức 6 kỳ khuyến mãi từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, mỗi kỳ có khoảng 700–1.000 mặt hàng tham gia.

Ở khâu sản xuất, VISSAN cũng bắt đầu triển khai sản xuất hàng Tết từ đầu tháng 9/2026. Tổng giá trị nguồn hàng dự kiến đạt khoảng 506 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Việc chuẩn bị nguồn hàng từ sớm giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian cân đối sản lượng, kiểm soát chi phí và xây dựng phương án phân phối phù hợp với nhu cầu thị trường. Đối với các mặt hàng thực phẩm, việc bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển cũng có ý nghĩa quan trọng khi lượng tiêu thụ tăng mạnh vào dịp lễ, Tết.