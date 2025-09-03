Trường Hân
Bấm huyệt tay, chân trị viêm amiđan cấp, mạn tính
Amiđan được ví như người lính gác ở ngã ba đường thở và đường ăn, giúp bảo vệ cơ thể bằng cách sản xuất ra các kháng thể chống lại vi khuẩn từ ngoài xâm nhập.
Không khí rộn ràng trên khắp các tuyến đường trước Đại lễ A80
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Trà thuốc chữa đau đầu, ù tai do thiểu năng tuần hoàn não
Thiểu năng tuần hoàn não ở mức độ nhẹ gây chóng mặt, mất sức lực, suy giảm trí nhớ, nặng gây tâm thần không ổn định và có khả năng bị đột quỵ.
HIFU – trẻ hóa làn da, cẩn thận biến chứng
Phương pháp trẻ hóa da HIFU không nên coi là "phép màu tức thì", cần lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Hướng dẫn bấm huyệt, đắp thuốc chữa viêm bao gân tay
Viêm bao gân cổ tay làm suy giảm chức năng gân và hạn chế hoạt động tay ở người bệnh.
Độc đáo sinh tố mướp giúp giải khát, chữa được nhiều bệnh
Theo dược học cổ truyền, mướp vị ngọt, tính mát, có công dụng sinh tân, thanh nhiệt, hóa đàm, lương huyết, giải độc, an thai, thông sữa... dùng chữa nhiều bệnh.
Xe Đức Hữu núp bóng xe hợp đồng chạy như tuyến cố định
Núp bóng vỏ bọc xe hợp đồng, các xe ô tô loại 29 chỗ mang tên “Đức Hữu”, chạy đón trả khách như tuyến cố định từ tỉnh Ninh Bình lên Hà Nội và ngược lại.
Bài tập khí công hỗ trợ trị bệnh tiểu đường
Việc tập luyện theo phương pháp thở khí công, day ấn huyệt vị có thể giúp bệnh tiểu đường cải thiện tình trạng, giảm triệu chứng, đường huyết ổn định.
Kích thích huyệt phục hồi tóc rụng sau sốt xuất huyết
Sau sốt xuất huyết và bệnh mạn tính, tóc rụng rất nhiều, chế độ dinh dưỡng hợp lý và day bấm huyệt có thể giúp tóc phục hồi.
Thời trang nam tuổi 40, tối giản tạo đẳng cấp
Với đàn ông tuổi 40, thời trang là cách thể hiện bản lĩnh, sự từng trải. Một điều dễ thấy, sự tối giản chính là đỉnh cao của phong cách lịch lãm ở độ tuổi này.