Bac A Bank mang đến ưu đãi vay mua ô tô điện Vinfast- giải pháp tài chính thông minh cho khách hàng cá nhân

Đáp lại sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Khách hàng trong suốt thời gian qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai Chương trình ưu đãi vay mua các dòng xe ô tô điện VinFast - mở rộng cơ hội sở hữu phương tiện hiện đại với chi phí vay hợp lý và thủ tục nhanh gọn.

Thông qua các ưu đãi hấp dẫn ngay đầu năm 2026 này, Chương trình một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành của BAC A BANK trong xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường và hướng tới lối sống xanh, bền vững.

Thị trường xe ô tô điện tại Việt Nam đang ghi nhận bước phát triển vượt bậc, với VinFast thiết lập kỷ lục doanh số khi bàn giao hơn 175.000 xe điện cho khách hàng trong năm 2025, củng cố vị thế thương hiệu dẫn đầu thị trường nội địa và phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt của người tiêu dùng Việt sang các dòng xe chạy điện thân thiện với môi trường.

Với nhiều ưu điểm về mức độ tiện nghi, chi phí vận hành, chế độ chăm sóc/ hậu mãi, các dòng xe Vinfast ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong phân khúc hộ gia đình và kinh doanh vận tải. Nắm bắt thị hiếu đó, Chương trình ưu đãi vay vốn mua ô tô điện Vinfast năm 2025 của BAC A BANK đã gặt hái nhiều kết quả khả quan, là cơ sở để Ngân hàng tiếp tục gia hạn đến hết 21/07/2026, áp dụng rộng rãi tại hệ thống Chi nhánh BAC A BANK trên toàn quốc.

Theo đó, Khách hàng có nhu cầu vay mua ô tô điện VinFast để phục vụ đi lại hoặc kinh doanh có thể lựa chọn gói tín dụng hấp dẫn từ BAC A BANK: thế chấp bằng chính xe mua với mức vay tối đa lên đến 70% giá trị xe, thời hạn vay tối thiểu 60 tháng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,8%/năm trong 12 tháng đầu tiên.

Bên cạnh đó, BAC A BANK áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt sau thời gian ưu đãi, giúp Khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và chủ động trong kế hoạch tài chính. Chính sách này áp dụng cho tất cả các dòng ô tô điện VinFast đang bán trên thị trường, đem lại lựa chọn tài chính phù hợp với nhu cầu cá nhân.

“Với xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh ngày càng phổ biến, BAC A BANK không chỉ cung cấp giải pháp vay mua xe hiệu quả mà còn nỗ lực đồng hành cùng Khách hàng tiếp cận công nghệ mới một cách thuận tiện và tiết kiệm. Chúng tôi cam kết mang đến cơ chế tài chính linh hoạt và ưu đãi thiết thực, hỗ trợ Khách hàng hiện thực hóa kế hoạch sở hữu ô tô Vinfast dễ dàng hơn.” - Đại diện BAC A BANK chia sẻ.

Với quy trình vay vốn đơn giản và thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, BAC A BANK kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Quý Khách hàng dễ dàng sở hữu các mẫu xe ô tô điện VinFast vận hành an toàn, tích hợp công nghệ hiện đại và tiết kiệm chi phí vận hành, mở ra lối sống bền vững cho tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ các Chi nhánh BAC A BANK trên toàn quốc, truy cập website www.baca-bank.vn hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828 (miễn phí).