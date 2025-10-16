Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 17 - 18/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng mạnh lên thành bão.

Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới (16/10 - 26/10/2025), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm. Trong đó, khoảng ngày 17 - 18/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng mạnh lên thành bão.

Khoảng ngày 19 - 20/10, bão đi vào Biển Đông

Chiều tối 16/10, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết, hiện trên vùng biển phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành. Dự báo khoảng ngày 17 - 18/10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 70 - 80%; khả năng cao khoảng ngày 19 - 20/10 sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh.

"Thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển", Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền dự báo.

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ

Theo Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền, từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20 - 25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét. Trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ từ ngày 20/10 gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Trong thời gian 10 ngày tới, miền Bắc rất ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn trên các sông.

Cùng với đó, từ ngày 16 - 18/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm, riêng khu vực thành phố Huế cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ sau ngày 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục.

"Đặc biệt, dự báo trong khoảng ngày 23 - 26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Thông tin lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn theo quy định", Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh.

Khả năng có 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới đất liền nước ta

Thông tin về tình hình thiên tai khí tượng thủy văn từ nay đến cuối năm 2025, Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền cho biết, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động; trong đó có khoảng 1 - 2 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Rét đậm có thể xuất hiện ở Bắc Bộ từ nửa cuối tháng 12/2025.

Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắc Lắk. Trong khi khu vực Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn trên các sông Bắc Bộ.

Đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi vượt báo động 3, nguy cơ xuất hiện lũ muộn trùng với thời kỳ tích nước hồ chứa.

Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Lũ tại trạm Tân Châu, Châu Đốc xuống dần. Từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực này bị ảnh hưởng 5 đợt triều cường vào các ngày từ 22 - 27/10, 4 - 10/11, 18 - 25/11, 2 - 8/12 và 17 - 24/12, trong đó, các đợt triều cường đầu tháng 11 và đầu tháng 12/2025 mực nước tại các trạm vùng hạ lưu lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao.

Mùa khô 2025-2026 ở khu vực Nam Bộ tình hình xâm nhập mặn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2024-2025.

Hiện tượng ENSO (hiện tượng nóng lên không bình thường - El Nino và lạnh đi không bình thường - La Nina của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đông xích đạo Thái Bình Dương) dự báo trong khoảng ba tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60 - 75%.

Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền nêu rõ, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ theo quy định, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, đề nghị các đơn vị, chính quyền địa phương, người dân... cần truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://iweather.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ để cập nhật thông tin.