Ai sẽ đăng quang Miss Universe 2025?

Giải trí

Các đại diện: Venezuela, Bờ Biển Ngà, Philippines, Puerto Rico…được dự đoán giành vương miện Miss Universe 2025.

Stephany Abasali có bố là người gốc Syria, mẹ là người gốc Li Băng. Cô đăng quang Miss Venezuela 2024. Stephany được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đăng quang Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Olivia Yace đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World 2021. Cô giành quyền đại diện Bờ Biển Ngà ở Miss Universe 2025. Olivia được nhiều khán giả kỳ vọng lọt top cao trong chung kết Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Zashely Alicea - đại diện Puerto Rico ngày càng tỏa sáng ở Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Maria Ahtisa Manalo đẹp như búp bê sống. Cô mang 4 dòng máu: Philippines, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan. Nhiều khán giả dự đoán đại diện Philippines sẽ đăng quang Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Praveenar Singh - Miss Universe Thailand 2025 thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga. Các lợi thế khác của mỹ nhân Thái Lan là nhan sắc gợi cảm và là đại diện nước chủ nhà. Ảnh: Miss Universe.
Inna Moll - đại diện Chile sở hữu gương mặt đẹp hút hồn. Cô cao 1m76, có số đo ba vòng gợi cảm. Từ năm 15 tuổi, Inna Moll làm người mẫu. Mỹ nhân Chile được dự đoán sẽ làm nên chuyện trong chung kết Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Nadia Mejia cao 1m8, có vóc dáng săn chắc. Mỹ nhân Ecuador hiện tại thuộc nhóm thí sinh mạnh ở Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe.
Gabriela Lacerda - đại diện Brazil đẹp ngọt ngào, gợi cảm. Ở Miss Universe 2025, cô giữ được phong độ ổn định. Ảnh: Miss Universe.
Vanessa Pulgarin - đại diện Colombia cao 1m87. Trước Miss Universe 2025, cô tham gia cuộc thi Miss International 2017. Ảnh: Miss Universe.
Các đại diện: Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Guadeloupe, Bangladesh, Cộng Hòa Dominica, Indonesia và Angola có phần trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm ấn tượng trong bán kết Miss Universe 2025. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2025, Hương Giang có lượng fan hùng hậu, được truyền thông quốc tế chú ý. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng cô tiến sâu trong chung kết. Ảnh: FB Hương Giang.
Thu Cúc (tổng hợp)
