AI có thể cứu dự án đường sắt cao tốc Mỹ 100 tỷ USD

Sau 17 năm ì ạch và đội vốn hơn 100 tỷ USD, dự án đường sắt cao tốc California bất ngờ tìm thấy lối thoát từ trung tâm dữ liệu AI và năng lượng sạch.

Dự án đường sắt cao tốc California (California High-Speed Rail – HSR) từng được kỳ vọng nối liền San Francisco với Los Angeles.
Thế nhưng sau 17 năm, dự án này đã tiêu tốn hơn 100 tỷ USD mà vẫn chưa vận hành.
CEO Ian Choudri bất ngờ đề xuất biến quỹ đất và năng lượng sạch của dự án thành trung tâm dữ liệu AI.
Ý tưởng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ các tập đoàn công nghệ ở Silicon Valley.
Trung tâm dữ liệu có thể giúp HSR thu về 30-40% doanh thu ngoài vận tải hành khách.
Fresno - điểm đặt hạ tầng đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghệ mới của California.
Giới quan sát cho rằng đây là “bước ngoặt tư duy” để giải cứu dự án hạ tầng từng bị coi là thất bại.
Nếu thành công, AI không chỉ cứu HSR mà còn hồi sinh kinh tế cho cả vùng Central Valley.
