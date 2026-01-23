Hà Nội

Á hậu Minh Nhàn khoe nhan sắc thăng hạng cùng phong cách gợi cảm

Giải trí

Á hậu Minh Nhàn khoe nhan sắc thăng hạng cùng phong cách gợi cảm

Được biết đến với danh xưng 'á hậu học giỏi', Minh Nhàn theo đuổi phong cách gợi cảm, tôn lên vóc dáng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Minh Nhàn)
Á hậu Minh Nhàn có thành tích học tập đáng nể. Theo Tiền Phong, người đẹp có IELTS 8.0, 12 năm là học sinh giỏi, đoạt giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp khoa Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022.
Minh Nhàn tốt nghiệp khoa Kinh doanh Quốc tế chuyên ngành Ngoại thương tại Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Nàng hậu có chiều cao 1m72m cùng số đo ba vòng 90-65-98cm. Năm 2023, Minh Nhàn đoạt Á hậu 2 Miss Grand Vietnam. Năm 2025, cô vào top 5 Miss Cosmo Vietnam.
Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của Minh Nhàn thăng hạng rõ rệt theo thời gian, ngày càng cuốn hút và nổi bật.
Sự thay đổi trong lối trang điểm cũng như phong cách thời trang cũng góp phần tôn lên nhan sắc của Minh Nhàn.
Minh Nhàn biết cách lựa chọn phong cách phù hợp, từ nhẹ nhàng, tinh tế đến gợi cảm, hiện đại, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp trưởng thành và khí chất của một người phụ nữ tự tin, bản lĩnh.
Theo Znews, tháng 7/2025, Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 tiết lộ trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng khi bị u trong ống sống. Minh Nhàn cảm thấy may mắn khi kết quả sinh thiết cho thấy khối u của mình là u lành tính.
Trong cuộc phỏng vấn với Xây Dựng, Minh Nhàn cho biết, cô hồi phục dần qua từng ngày, nhờ sự hiện diện 24/7 của gia đình và bạn bè. Đặc biệt, mẹ luôn ở bên trong những thời khắc khó khăn nhất của Minh Nhàn.
Minh Nhàn sống chậm lại. "Trước đây tôi luôn vội, lúc nào cũng "cháy" hết mình. Nhưng sau biến cố, tôi nhận ra không phải cứ cháy rực rồi lụi tàn như ngọn nến mới là sống đẹp. Quan trọng là biết cách giữ lửa và truyền lửa đúng lúc, đúng cách", cô nói.
Điều Minh Nhàn trân quý nhất bây giờ là sức khỏe. "Đó là thứ duy nhất giúp tôi đi đường dài, sống có ý nghĩa. Ngoài ra, tôi cũng học được cách lắng nghe cơ thể, không bỏ qua những tín hiệu nhỏ", cô trải lòng.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Minh Nhàn)
