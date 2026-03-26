Nếu hâm mộ Blackberry hãy đặt mua ngay smartphone 13 triệu này

Unihertz vừa giới thiệu Titan 2 Elite Pro bên cạnh bản thường trên Kickstarter, nâng cấp lên chip Dimensity 8400, bộ nhớ 512GB và camera chính có OIS.

Unihertz đang gây chú ý với dòng Titan 2 Elite, một chiếc smartphone Android có bàn phím vật lý kiểu QWERTY gợi nhớ đến BlackBerry thời hoàng kim.

Chiến dịch Kickstarter của sản phẩm đã hút về tới 2,5 triệu USD, vượt xa mục tiêu ban đầu của họ là 100 nghìn USD. Điều này cho thấy vẫn có một lượng người dùng nhất định muốn quay lại với kiểu thiết kế này.

Song song với bản tiêu chuẩn, hãng cũng giới thiệu Titan 2 Elite Pro với một số điểm nâng cấp đáng kể.

Đáng chú ý nhất là chipset: thay vì Dimensity 7400 trên bản thường, phiên bản Pro dùng Dimensity 8400, cùng con chip có trên Xiaomi 15T. Theo các bài kiểm tra, đây là bước nhảy khá lớn về hiệu năng CPU lẫn GPU.

RAM vẫn giữ nguyên ở mức 12GB LPDDR5, nhưng bộ nhớ trong tăng từ 256GB lên 512GB. Camera chính 50MP cũng được bổ sung chống rung quang học (OIS), trong khi bản thường không có tính năng này.

Phần còn lại của Titan 2 Elite Pro giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn. Camera telephoto 50MP và camera trước 32MP không thay đổi.

Màn hình AMOLED 4.03 inch, tần số quét 120Hz, pin 4.050mAh, kích thước 117.8 × 75 × 10.4mm và trọng lượng 163g cũng tương đương nhau. Về ngoại hình, hai phiên bản trông giống hệt nhau.

Titan 2 Elite bản thường dự kiến giao máy cho người đặt Kickstarter vào tháng 6/2026. Titan 2 Elite Pro sẽ ra sau, dự kiến tháng 10/2026.

Giá đặt hàng trên Kickstarter hiện tại là 479 USD (khoảng 12.6 triệu đồng), chỉ cao hơn 1 chút so với mức giá mà bản Titan 2 được bán khi về Việt Nam theo đường xách tay.