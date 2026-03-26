Nếu hâm mộ Blackberry hãy đặt mua ngay smartphone 13 triệu này

Unihertz vừa giới thiệu Titan 2 Elite Pro bên cạnh bản thường trên Kickstarter, nâng cấp lên chip Dimensity 8400, bộ nhớ 512GB và camera chính có OIS.

Tuệ Minh

Unihertz đang gây chú ý với dòng Titan 2 Elite, một chiếc smartphone Android có bàn phím vật lý kiểu QWERTY gợi nhớ đến BlackBerry thời hoàng kim.

Chiến dịch Kickstarter của sản phẩm đã hút về tới 2,5 triệu USD, vượt xa mục tiêu ban đầu của họ là 100 nghìn USD. Điều này cho thấy vẫn có một lượng người dùng nhất định muốn quay lại với kiểu thiết kế này.

Song song với bản tiêu chuẩn, hãng cũng giới thiệu Titan 2 Elite Pro với một số điểm nâng cấp đáng kể.

Đáng chú ý nhất là chipset: thay vì Dimensity 7400 trên bản thường, phiên bản Pro dùng Dimensity 8400, cùng con chip có trên Xiaomi 15T. Theo các bài kiểm tra, đây là bước nhảy khá lớn về hiệu năng CPU lẫn GPU.

RAM vẫn giữ nguyên ở mức 12GB LPDDR5, nhưng bộ nhớ trong tăng từ 256GB lên 512GB. Camera chính 50MP cũng được bổ sung chống rung quang học (OIS), trong khi bản thường không có tính năng này.

Phần còn lại của Titan 2 Elite Pro giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn. Camera telephoto 50MP và camera trước 32MP không thay đổi.

Màn hình AMOLED 4.03 inch, tần số quét 120Hz, pin 4.050mAh, kích thước 117.8 × 75 × 10.4mm và trọng lượng 163g cũng tương đương nhau. Về ngoại hình, hai phiên bản trông giống hệt nhau.

Titan 2 Elite bản thường dự kiến giao máy cho người đặt Kickstarter vào tháng 6/2026. Titan 2 Elite Pro sẽ ra sau, dự kiến tháng 10/2026.

Giá đặt hàng trên Kickstarter hiện tại là 479 USD (khoảng 12.6 triệu đồng), chỉ cao hơn 1 chút so với mức giá mà bản Titan 2 được bán khi về Việt Nam theo đường xách tay.

Giới công nghệ trải nghiệm Titan 2 Elite tại MWC 2026.
Bài liên quan

Số hóa - Xe

2026 bùng nổ điện thoại QWERTY kiểu BlackBerry trở lại

Năm 2026, thị trường smartphone sẽ chứng kiến ít nhất 3 mẫu điện thoại phím cứng QWERTY với cấu hình hiện đại, Android mới và định hướng sử dụng lâu dài.

Sau nhiều năm vắng bóng, điện thoại phím cứng QWERTY đang chuẩn bị trở lại mạnh mẽ trong năm 2026.
Unihertz Titan 2 Elite gây chú ý với thiết kế đậm chất BlackBerry, bàn phím vật lý quen tay và cam kết cập nhật Android 16 trong 5 năm hiếm thấy.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BlackBerry đã “chết” nhưng vẫn khiến dân Việt mê mệt

Dù bị khai tử nhiều năm, BlackBerry vẫn khiến cộng đồng công nghệ phát cuồng, khi loạt bản sao và dự án hồi sinh liên tục xuất hiện trên thị trường.

BlackBerry là thương hiệu smartphone biểu tượng từng thống trị giới doanh nhân toàn cầu trước kỷ nguyên iPhone và Android.
Dù mẫu máy cuối cùng Key2 ra mắt từ năm 2018, sức hút của BlackBerry đến năm 2026 vẫn chưa hề suy giảm.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Điện thoại phím cứng kiểu BlackBerry chính thức trở lại

Clicks Communicator mang bàn phím QWERTY vật lý trở lại trên Android 16, hướng đến lối dùng tối giản, giảm nghiện smartphone và chỉ phù hợp làm máy phụ.

Clicks vừa ra mắt Communicator, mẫu smartphone đầu tiên của hãng, được định vị rõ ràng là một chiếc điện thoại phụ dành cho công việc và nhắn tin.
Thiết bị chạy Android 16 với Niagara Launcher, giao diện danh sách tối giản, ưu tiên email, tin nhắn và thông báo quan trọng, gợi lại triết lý BlackBerry trước đây.
Xem chi tiết

Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

Tai nghe nhét tai tiện lợi nhưng dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn. Vệ sinh sai cách hoặc bỏ qua thói quen này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tai.

OpenAI bất ngờ khai tử Sora

OpenAI bất ngờ khai tử Sora

OpenAI đột ngột đóng cửa công cụ tạo video Sora chỉ sau 4 tháng ra mắt, khiến thỏa thuận 1 tỷ USD với Disney tan vỡ và cộng đồng AI ngỡ ngàng.