5 loại hoa chơi Tết xong có thể trồng trong vườn

Bất động sản

5 loại hoa chơi Tết xong có thể trồng trong vườn

Thay vì bỏ đi sau vài ngày trưng Tết, không ít loại hoa có thể tận dụng để trồng lại trong vườn, tiếp tục sinh trưởng và nở hoa trong những mùa sau.

Thủy tiên là loại cây thân củ sống nhiều năm, chịu lạnh tốt. Nếu được chăm sóc tốt, cây có thể cho hoa đều đặn hàng năm. Ảnh: Internet
Sau khi chơi xong, cắt bỏ phần hoa đã héo, giữ lại củ và lá để cây tiếp tục quang hợp. Củ hoa thủy tiên có thể vùi trong chậu hoặc trồng trực tiếp tại vườn. Ảnh: Internet
Nhiều loại hoa lan như lan hồ điệp, lan dendro thường được mua về chơi Tết. Sau khi hoa tàn, người chơi có thể giữ lại cây và trồng trong vườn hoặc treo ở nơi thoáng mát. Ảnh: Dalat Hasfarm
Lan cần độ ẩm vừa phải, ánh sáng tán xạ và chăm sóc cẩn thận, nhưng nếu kiên nhẫn, cây sẽ cho hoa trở lại, mang vẻ đẹp sang trọng dài lâu. Ảnh: Siêu Thị Hoa Lan
Hoa đào là loài hoa quen thuộc mỗi dịp Tết cổ truyền. Sau khi chơi Tết, nếu cây đào còn khỏe, rễ chưa bị tổn thương nặng, người trồng có thể đem trồng lại trong vườn. Ảnh: Facebook
Đào ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt và cần được cắt tỉa cành sau Tết để cây hồi sức. Ảnh: Nhavuonthienminh
Chỉ cần chăm sóc đúng cách, cây đào có thể sinh trưởng tốt và cho hoa đẹp vào dịp xuân năm sau. Ảnh: Dân Việt
Với người miền Nam, hoa mai vàng là lựa chọn không thể thiếu mỗi độ xuân về. Mai có sức sống bền bỉ, rất phù hợp để trồng lâu dài trong vườn. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Sau Tết, người chơi cần tỉa bỏ cành già, bón phân hữu cơ và đặt cây ở nơi có nhiều ánh nắng. Nếu được chăm sóc cẩn thận, mai sẽ phát triển khỏe mạnh, cho hoa rực rỡ vào mỗi mùa Tết. Ảnh: Tiền phong
Hoa trạng nguyên thường được trưng trong nhà dịp Tết với ý nghĩa mang lại may mắn, thành công. Ít người biết rằng loài hoa này có thể trồng lại trong vườn hoặc chậu. Ảnh: Mộc nhiên farm
Trạng nguyên ưa ánh sáng nhẹ, đất ẩm và thoát nước tốt. Khi được chăm sóc hợp lý, cây sẽ tiếp tục phát triển và cho lá màu đẹp vào những dịp lễ sau. Ảnh: Caycanhhanoi
