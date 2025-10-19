Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

5 loại cây hút vận may, giữ tiền cho gia chủ trung niên

Những loại cây này giá không cao nhưng được mệnh danh là “lá bùa giữ của”, giúp gia chủ tuổi trung niên ổn định tài vận, tiền bạc chảy vào như nước.

Theo Thu Thanh / Phụ Nữ Số

Dưới đây là 5 loại cây như vậy – dễ tìm, giá hợp lý, nhưng được tin là mang năng lượng tốt cho tiền bạc.

1. Cây bàng Singapore

Lá to, xanh đậm, dáng đẹp hiện đại – Bàng Singapore đang là “ngôi sao” trong giới decor nội thất.

- Ý nghĩa phong thuỷ: Lá lớn như đồng tiền, tán sum suê tượng trưng cho sự thịnh vượng bền bỉ. Đặc biệt hợp với gia chủ đang muốn “làm mới” không gian sống nhưng vẫn giữ lộc.

- Gợi ý đặt: Góc phòng khách, sảnh, nơi có ánh sáng tán xạ.

- Giá tham khảo: 250.000–600.000đ/chậu tùy kích thước.

2. Cây trầu bà

Không phải trầu bà thường thấy, đây là giống trầu bà lá xanh sọc vàng bắt mắt, có thể leo hoặc buông rủ.

- Ý nghĩa phong thuỷ: Được coi là “cây kết nối”, giúp gia tăng mối quan hệ, mở rộng cơ hội tài chính. Lá xanh vàng tượng trưng cho sự cân bằng và phát triển.

- Gợi ý đặt: Treo ở ban công, kệ cao, hay để leo khung trang trí.

- Giá tham khảo: 80.000–150.000đ/chậu.

3. Cây hạnh phúc

Cây bụi cao, lá xanh tròn, sống khoẻ trong môi trường ít sáng.

- Ý nghĩa phong thuỷ: Tượng trưng cho hạnh phúc gia đình và “kéo” vận may tài chính. Người U40–U55 trồng cây này như lời nhắc về sự bình an và sung túc tuổi trung niên.

- Gợi ý đặt:Góc phòng khách, phòng làm việc.

- Giá tham khảo: 200.000–400.000đ/chậu.

4. Cây thiết mộc lan

Còn gọi là “phát tài khúc”, thân thẳng, lá xanh sọc vàng.

- Ý nghĩa phong thuỷ: Mang năng lượng tích cực, tài lộc bền vững, ổn định lâu dài. Hợp với người muốn “neo” tiền bạc và sự nghiệp.

- Gợi ý đặt:Lối đi, góc Đông Nam – cung tài lộc.

- Giá tham khảo: 150.000–300.000đ/chậu.

5. Cây ngọc ngân

Khác với các cây xanh quen thuộc, Ngọc Ngân lá xanh đốm trắng, dáng mềm mại, hợp cả không gian nhỏ.

- Ý nghĩa phong thuỷ:Tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, “tiền chảy như nước”.

- Gợi ý đặt: Bàn làm việc, kệ sách, góc học tập.

- Giá tham khảo: 70.000–150.000đ/chậu.

Bảng tóm tắt 5 loại cây mới “lá bùa giữ của”

Vì sao nên chọn 5 cây này

- Mới mẻ, hợp xu hướng décor: Không “đụng hàng” với kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà truyền thống.

- Dễ trồng, giá hợp lý: Đều có mức giá bình dân, phù hợp túi tiền gia chủ trung niên.

- Phong thuỷ + tâm lý: Cây xanh giúp không gian sống tích cực, giảm stress, tăng cảm giác kiểm soát – yếu tố quan trọng để quản lý tài chính.

Kết

Không cần bỏ ra số tiền lớn để mua cây “đắt đỏ” theo phong trào. 5 loại cây trên vừa đẹp, vừa dễ chăm, lại được “mệnh danh” là “lá bùa giữ của” cho gia chủ tuổi trung niên. Trồng chúng không chỉ để làm đẹp nhà mà còn như lời nhắc nhở về sự cân bằng và kỷ luật – hai yếu tố quan trọng để tài chính tuổi trung niên ổn định, an nhàn hơn.

phunuso.baophunuthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/gia-khong-dat-nhung-5-loai-cay-nay-la-menh-danh-la-bua-giu-cua-cho-gia-chu-tuoi-trung-nien-193251003074011589.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExRjR4SkxZYzNLb2pvc1lFQwEefIQa1m4DTEVfPd1WX3gbNBEzPQO7pvMDWD0_tMBK15uGszIXsoCQxXJYX4U_aem_HyFwZ6DZw7BkJccC8QaiCQ
#Cây phong thủy giữ của #Cây cảnh hợp mệnh trung niên #Cây để tăng tài lộc #Cây trang trí nội thất phong thủy #Lựa chọn cây bình dân dễ trồng #Ý nghĩa phong thủy cây xanh

Bài liên quan

Giải mã

Cây phong thủy hút tài lộc cực mạnh nhưng ẩn chứa độc tố nguy hiểm

Tưởng chừng mang năng lượng tích cực và thu hút vượng khí, song loại cây này lại tiềm ẩn độc chất khiến gia chủ dễ gặp rủi ro nếu sử dụng sai cách.

Trong các loại cây phong thủy, cây kim tiền được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tên gọi "kim tiền" kết hợp chữ "kim" (vàng bạc) và "tiền" (tiền tài) đã nói lên ý nghĩa tài lộc của nó.

Xem chi tiết

Giải mã

5 tử huyệt phong thủy bí ẩn khiến tiền bạc thất thoát

Bạn nhận lương mà ví vẫn trống rỗng? Hóa ra 5 tử huyệt phong thủy vô hình đang âm thầm cuốn trôi tài lộc, khiến tiền bạc không ở lại lâu dài.

Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao mình luôn trong tình trạng chật vật về tài chính, dù thu nhập không hề tệ? Lương tháng đều đặn, công việc ổn định, nhưng tiền dường như "bốc hơi" rất nhanh, chẳng mấy khi dư dả để tiết kiệm. Nhiều người mặc định đó là do chi tiêu không hợp lý hoặc mức sống tăng theo thu nhập. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, cả môi trường sống lẫn thói quen tài chính đều ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của bạn.

Trong Chu Dịch có câu: "Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại, đạo tịnh hành nhi bất tương bội" – vạn vật cùng phát triển trong trật tự mới hài hòa, không xung đột. Từ góc nhìn phong thủy, nếu nhà cửa bừa bộn, khí không lưu thông, tài lộc khó vào. Từ góc nhìn khoa học, sự rối loạn trong môi trường sống thường kéo theo sự rối loạn trong quản lý chi tiêu.

Xem chi tiết

Giải mã

3 cây cảnh trồng trong phòng khách giúp hút tài lộc, thịnh vượng dài lâu

Không chỉ mang lại không gian xanh mát, 3 loại cây phong thủy này còn tượng trưng cho may mắn, giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, con cháu hưng thịnh muôn đời.

Khi bạn bước vào nhà, những cây cảnh xanh mướt, tràn trề sức sống không chỉ khiến căn phòng của bạn vô cùng sống động mà còn giúp tâm trạng của bạn thư thái.

Người già dặn: "Trồng 3 cây cảnh trong phòng khách, con cháu thịnh vượng muôn đời". Đây thực chất không phải quan niệm cổ hủ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới