5 bí quyết khử mùi cơ thể an toàn, tiết kiệm

Không cần lăn khử mùi đắt tiền, chỉ với 5 nguyên liệu quen thuộc trong bếp, bạn có thể đánh bay mùi cơ thể, giữ cơ thể thơm mát tự nhiên.

Mùi cơ thể không chỉ gây khó chịu cho người xung quanh mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp. Nhiều người thường tìm đến lăn khử mùi hoặc nước hoa, nhưng những biện pháp này đôi khi chỉ giải quyết tạm thời.

Thực tế, ngay trong căn bếp hay tủ thuốc gia đình, có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên vừa dễ tìm, vừa an toàn, giúp kiểm soát mùi cơ thể hiệu quả. Chỉ với vài mẹo đơn giản, bạn hoàn toàn có thể giữ cơ thể thơm mát suốt cả ngày mà không tốn kém.

Chanh – “khắc tinh” của vi khuẩn gây mùi

Trong chanh chứa nhiều axit citric, có khả năng diệt khuẩn và làm sạch lỗ chân lông. Chỉ cần dùng lát chanh tươi chà nhẹ lên vùng da dưới cánh tay sau khi tắm, để khô tự nhiên rồi rửa lại bằng nước sạch.

Cách này không chỉ giúp khử mùi mà còn mang lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Tuy nhiên, với người có làn da nhạy cảm, nên thử trước để tránh kích ứng.

Gừng – ngăn tiết mồ hôi

Ít ai biết rằng gừng tươi có tác dụng kiểm soát mùi cơ thể nhờ hoạt chất zingiberene. Bạn có thể giã nhỏ gừng, vắt lấy nước rồi thoa trực tiếp lên vùng da thường tiết nhiều mồ hôi.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng mùi khó chịu. Ngoài ra, uống trà gừng cũng là cách từ bên trong để cân bằng cơ thể.

Lá trầu không – vị thuốc dân gian hữu hiệu

Theo y học cổ truyền, lá trầu không có tính sát khuẩn, khử mùi và làm mát cơ thể. Người dân nhiều vùng quê thường giã nát lá trầu, hòa với nước ấm để tắm hoặc lau rửa vùng da dưới cánh tay.

Mùi hắc nhẹ ban đầu nhanh chóng tan đi, để lại cảm giác khô thoáng, sạch sẽ.

Baking soda – thấm hút mồ hôi, cân bằng độ pH

Baking soda không chỉ dùng trong làm bánh mà còn là “trợ thủ” đắc lực trong việc khử mùi cơ thể.

Trộn một thìa baking soda với ít nước thành hỗn hợp sệt rồi thoa lên vùng da dễ có mùi, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch. Nhờ khả năng hút ẩm và cân bằng độ pH, baking soda giúp hạn chế vi khuẩn phát triển, giảm mùi hôi đáng kể.

Dầu dừa – vừa dưỡng da vừa khử mùi

Dầu dừa chứa axit lauric, có đặc tính kháng khuẩn và khử mùi tự nhiên. Chỉ cần thoa một lớp mỏng dầu dừa sau khi tắm, bạn sẽ vừa có làn da mềm mại vừa giữ được mùi hương dễ chịu.

Đây cũng là phương pháp được nhiều chị em ưa chuộng vì hoàn toàn lành tính.

Các phương pháp trên tuy an toàn nhưng hiệu quả tùy thuộc cơ địa từng người. Nếu tình trạng mùi cơ thể kéo dài và không cải thiện, nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Ngoài ra, duy trì thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ, uống đủ nước và ăn uống lành mạnh cũng là cách giúp cơ thể luôn thơm tho, dễ chịu.