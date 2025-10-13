Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Ba nghiệp báo tổ tiên gieo khiến con cháu lận đận, phúc mỏng vận suy

Nghiệp từ tổ tiên không chỉ ảnh hưởng vận mệnh đời sau mà còn tạo ra những “lời nguyền” vô hình. Hiểu và hóa giải đúng cách là chìa khóa giúp con cháu đổi vận.

Theo ngoisao.vn

Trong đời sống tâm linh, khái niệm "nghiệp báo tổ tiên" được nhắc đến rất nhiều. Có những gia đình đời nối đời vinh hiển, con cháu làm ăn phát đạt, sung túc. Ngược lại, không ít dòng tộc lại lận đận, nghèo khó, gặp hết nạn này đến nạn khác mà không hiểu nguyên nhân. Nhiều người tin rằng, đó là hậu quả từ nghiệp xấu mà tổ tiên gây ra trước đây, chưa được hóa giải.

Có câu &quot;người gieo tội, con cháu trả nghiệp&quot;, nếu tổ tiên gây đại tội, con cháu sẽ phải gánh chịu hậu quả, cuộc sống lận đận, khó ngóc đầu lên (Ảnh minh họa)
Có câu "người gieo tội, con cháu trả nghiệp", nếu tổ tiên gây đại tội, con cháu sẽ phải gánh chịu hậu quả, cuộc sống lận đận, khó ngóc đầu lên (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia tâm linh cho rằng, có 3 việc làm của tổ tiên có thể tạo nghiệp nặng nề nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến phúc đức của con cháu đời sau.

1. Bất hiếu với cha mẹ

Trong mọi nền văn hóa hay tôn giáo, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, bất hiếu được xem là tội lớn nhất mà con người có thể phạm phải.

Nếu tổ tiên từng ngược đãi, bỏ bê hoặc hắt hủi cha mẹ ruột, để cha mẹ chịu đói khát, đau khổ, thì đó là hành vi đại bất kính, tạo nên nghiệp báo nặng nề.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Quả báo của tội bất hiếu thường đến rất nhanh. Đó là làm ăn sa sút, sức khỏe suy yếu, gia đạo lục đục. Nghiệp này nếu không sám hối sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Con cháu dù chăm chỉ, nỗ lực đến đâu vẫn dễ gặp trắc trở, xui xẻo nối tiếp vì phúc đức dòng họ đã bị tổ tiên làm tổn hại.

Để hóa giải, người đời sau cần biết nhận lỗi thay tổ tiên, thành tâm sám hối, tích đức và hành thiện để giữ phúc cho cả dòng họ.

2. Sát sinh, gieo nghiệp máu

Một tội lỗi khác gây ảnh hưởng nặng đến đời sau là sát sinh, đặc biệt là những hành động giết hại hàng loạt hoặc làm nghề liên quan đến giết mổ, săn bắt.

Theo quan niệm nhân quả Phật giáo, mỗi sinh mạng bị tước đoạt đều để lại món nợ vô hình. Nếu không biết dừng lại và sám hối, món nợ đó sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Con cháu của người tạo nghiệp sát sinh thường phải chịu nhiều khổ đau, bệnh tật hoặc tai ương liên miên mà không rõ nguyên do.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Sát sinh không chỉ khiến bản thân mất phúc mà còn phá vỡ phúc đức dòng họ, khiến con cháu phải sống trong nghèo khó, bất an, khó thoát khỏi vận rủi.

3. Tham lam, chiếm đoạt của người khác

Tổ tiên từng chiếm đoạt tài sản, đất đai hoặc làm điều bất công, dồn người khác vào bước đường cùng cũng được xem là tạo nghiệp nặng nề.

Trong luật nhân quả "của thiên trả địa", vật không thuộc về mình mà cưỡng cầu có được, sớm muộn cũng sẽ sinh tai họa.

Những người chiếm đoạt dù có thể giàu sang nhất thời nhưng phúc đức bị hao tổn nghiêm trọng. Con cháu đời sau dễ gặp cảnh tiêu tán tiền bạc, dính dáng pháp luật hoặc sống trong bất an.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Nhân quả không chừa một ai. Để tránh nghiệp báo kéo dài, mỗi người cần giữ tâm thiện, sống hiếu nghĩa và hành đúng đạo lý. Người đời sau nên biết hướng thiện, làm việc tốt, tích phúc để hóa giải nghiệp xấu, giúp dòng họ phục hồi vận khí và an yên dài lâu.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/lam-sao/3-viec-to-tien-pham-phai-gay-nghiep-bao-nang-ne-con-chau-oan-minh-tra-no-ca-doi-khong-ngoc-dau-len-duoc-469548.htm?fbclid=iwy2xjawnypznlehrua2flbqixmabicmlketfztkjmvvz2u2nrtlprmxlyar4twt_fzlnfyiy9ivogjovwbg7gqlywc6wqc_viirr5seaccuxspmuqdxxtxq_aem_4tyvr388aqglmddb-ypv7w
#nghiệp báo #cách hóa giải nghiệp báo

Bài liên quan

Kho tri thức

Khám phá đô thị cổ nguyên vẹn nhất của nền văn minh Ấn Độ xưa

Dholavira là một trong những đô thị cổ nhất của Harappa - nền văn minh Ấn Độ cổ đại, lưu giữ bí ẩn về xã hội phát triển rực rỡ cách đây hơn 4.000 năm. 

Được phát hiện muộn nhưng bảo tồn tốt nhất. Ẩn mình giữa vùng sa mạc khô cằn Kutch, Dholavira được khai quật vào năm 1967 và là di chỉ Harappa còn nguyên vẹn nhất tại Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện muộn nhưng bảo tồn tốt nhất. Ẩn mình giữa vùng sa mạc khô cằn Kutch, Dholavira được khai quật vào năm 1967 và là di chỉ Harappa còn nguyên vẹn nhất tại Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch đô thị tiên tiến đáng kinh ngạc. Thành phố được chia thành ba khu – thượng thành, trung thành và hạ thành – có tường thành bảo vệ kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch đô thị tiên tiến đáng kinh ngạc. Thành phố được chia thành ba khu – thượng thành, trung thành và hạ thành – có tường thành bảo vệ kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện tượng chiến binh thế kỷ 17 đội mũ lạ gây sốt toàn cầu

Một nhóm ngư dân Hà Lan tình cờ phát hiện bức tượng chiến binh thế kỷ 17 còn nguyên vẹn đến khó tin, đội chiếc mũ Phrygian kỳ bí gợi mở nhiều ẩn số lịch sử.

1.png
Những ngư dân người Hà Lan trên tàu đánh bắt tôm Wieringer 22 đã vô cùng kinh ngạc khi họ vớt được một bức tượng gỗ kỳ lạ. Vật thể bằng gỗ được tìm thấy cách đảo Wadden 5 km về phía tây. Ảnh: @Victor Ayal.
2.jpg
Thành viên trên tàu, Victor Ayal đã chia sẻ ảnh bức tượng này, và ngư dân trên tàu tạm gọi tượng gỗ này là "Barry". Ảnh: @Victor Ayal.
Xem chi tiết

Kho tri thức

9 tuyệt kỹ 'đỉnh nóc kịch trần' làm nên uy danh bất bại Hoàng Dược Sư

Là cao thủ võ học với tính cách ngông cuồng, Hoàng Dược Sư sở hữu 9 tuyệt kỹ độc bá võ lâm, khiến cả chính – tà đều phải e dè và kính phục.

Xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và tiếp theo là Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Hoàng Dược Sư có ngoại hiệu Đông Tà, biệt hiệu Hoàng Lão Tà. Ông là đảo chủ đảo Đào Hoa, tính tình quái dị, cổ quái, cô độc, làm mọi việc theo ý mình, thường chê bai cổ nhân. Võ công của ông cũng rất cao siêu, nhanh, chuẩn, lạ và đẹp mắt.

Sau lần Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất, Hoàng Dược Sư được xếp vào Thiên hạ ngũ tuyệt (5 người mạnh nhất võ lâm) gồm Trung Thần Thông Vương Trùng Dương – người có võ công cao nhất, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Tây Độc Âu Dương Phong và Bắc Cái Hồng Thất Công), danh xưng là Đông Tà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới