3 con giáp đỏ vận nhất tuần 13–19/10, trúng lớn đổi đời

Giải mã

3 con giáp đỏ vận nhất tuần 13–19/10, trúng lớn đổi đời

Thời khắc vàng đã đến, 3 con giáp này sẽ gặp vận may tột đỉnh, dễ trúng giải đặc biệt, tiền tài bội thu và chính thức thoát nghèo chỉ sau một đêm.

Tuổi Thân – Tiền tài bứt phá, cơ hội làm giàu mở lối: Thân là con giáp khôn ngoan, hoạt bát, nhanh nhẹn, làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Từ ngày 13/10 trở di là giai đoạn họ làm gì cũng vô cùng thuận lợi, tuổi Thân chính thức bước vào vận may lớn nhất trong tháng, đặc biệt là về tài chính.
Thân dù làm việc ở vị trí nào cũng gặt hái nhưng thành tựu rất lớn. Người làm công ăn lương dễ khẳng định được năng lực của mình. Họ sẽ có tin vui về lương thưởng, cơ hội tăng thu nhập, chạm tay vào vị tri cao.
Người kinh doanh thì dễ trúng hợp đồng lớn hoặc phát tài bất ngờ, lợi nhuận gia tăng mạnh mẽ. Những khoản tưởng như không đòi được cũng sẽ tự động về túi. Tử vi dự báo đây chính là giai đoạn thoát nghèo rõ rệt cho tuổi Thân.
Họ trả sạch nợ nần, không còn cảnh chật vật tính toán từng đồng, thay vào đó là sự dư dả, rủng rỉnh và đủ đầy. Nếu biết nắm bắt thời cơ, thậm chí tuổi Thân có thể chuyển mình mạnh mẽ, tích lũy vốn liếng để đầu tư lâu dài.
Tuổi Tý – Lộc bất ngờ đổ về, vận đỏ rực sáng: Tuổi Tý là con giáp bé nhỏ, vốn thông minh, nhanh nhẹn, và có tầm nhìn xa trông rộng, cuộc đời thường hay thành công sớm, nhưng thời gian trước có thể đã trải qua nhiều trở ngại do tiểu nhân ngáng đường.
Tuần mới từ 13/10 là thời điểm tuổi Tý “trúng giải đặc biệt” về số mệnh, liên tục gặp điều may. Họ có thể thay đổi hoàn toàn vận số của mình trong ngày này. Tài chính khởi sắc nhanh, tiền đến từ cả công việc chính lẫn nguồn phụ, làm gì cũng gặp thời.
Không chỉ tiền bạc của họ giai đoạn này cực vượng, tinh thần và sức khỏe tuổi Tý cũng được cải thiện rõ rệt. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp họ gỡ khó dễ dàng, những rào cản được giải quyết, nợ nần được trả sạch. Đây là lúc tuổi Tý đổi đời thật sự, từ thiếu trước hụt sau sang ăn nên làm ra, ví dày từng ngày.
Tuổi Mùi – Nhận lộc tổ tiên, đổi vận trong chớp mắt: Tuổi Mùi là con giáp chịu thương chịu khó, bản chất hiền lành, nhân hậu, đôi lúc âm thầm làm việc mà chưa được ghi nhận.
Tuy nhiên, từ 13/10 đến 19/10 chính là thời điểm họ tự khẳng định mình, họ bước vào giai đoạn hoá giải vận đen – đón tài thần, cơ hội kiếm tiền mở ra rõ ràng, làm ít nhưng thu nhiều, các kế hoạch đều hanh thông.
Mùi là người có tầm nhìn chiến lược, mưu trí hơn người, tuổi Mùi còn có lộc tâm linh: được người thân giúp đỡ, gia đạo yên ấm, người trong nhà cùng nhau gặp vận đỏ.
Nhờ đó, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi cảnh bấp bênh, nghèo khó, tiền của dồi dào, họ vừa tích lũy vừa đầu tư sinh lợi hiệu quả. Do đó, sự giàu có của Mùi sẽ ngày càng bền vững. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
Theo Phụ Nữ Số
