Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ đồng loạt xử lý vi phạm nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT Phú Thọ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 10h mùng 1 Tết, xử lý 40 trường hợp vi phạm chỉ trong 4 giờ đầu triển khai.

Nguyễn Hinh

Thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, từ 10h ngày mùng 1 Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn tỉnh.

fb-img-1771327064198.jpg
Lực lượng CSGT Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn.

Đây là hoạt động mở đầu đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2026, với yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu, bia.

Phòng Cảnh sát giao thông Phú Thọ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Nhiều tổ công tác được bố trí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, các tuyến tỉnh lộ và khu vực đô thị có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Tết.

Trong 4 giờ đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 40 phương tiện.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và trực tiếp tại các điểm kiểm tra.

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn, khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn khi tham gia các hoạt động đầu xuân.

#nồng độ cồn #Cảnh sát giao thông Phú Thọ #tết bính ngọ

Bài liên quan

Xã hội

Người dân Thủ đô háo hức du xuân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo.

kto-tl_c1.jpg
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình hiếm thấy. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo của ngày đầu năm. Người dân Thủ đô chọn cho mình những hoạt động nhẹ nhàng như chạy bộ, du xuân, chụp ảnh lưu niệm hay đi lễ chùa, mở ra một khởi đầu an yên cho năm mới.
kto-tl_c2.jpg
Ngay từ khi trời còn bảng lảng sương sớm, nhiều tuyến phố trung tâm đã rộn ràng bước chân người chạy bộ. Tại khu vực quanh Hồ Gươm, hình ảnh các nhóm bạn trẻ, gia đình hay người cao tuổi thong thả chạy bộ, đi bộ thể dục tạo nên bức tranh sinh động nhưng rất đỗi trật tự.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 50 vụ TNGT khiến 28 người tử vong

Trong ngày 29 Tết Bính Ngọ 2026, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và 31 nạn nhân bị thương.

Thông tin trên được Cục CSGT cho biết chiều ngày 16/2 (29 Tết Bính Ngọ 2026). So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 15 vụ (-23,08%), giảm 10 người chết (-26,32%) và giảm 14 người bị thương (-31,11%). Các vụ việc nêu trên đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra vụ va chạm nào.

555555555555.png
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.