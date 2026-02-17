Phú Thọ đồng loạt xử lý vi phạm nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT Phú Thọ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 10h mùng 1 Tết, xử lý 40 trường hợp vi phạm chỉ trong 4 giờ đầu triển khai.

Thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, từ 10h ngày mùng 1 Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn.

Đây là hoạt động mở đầu đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2026, với yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu, bia.

Phòng Cảnh sát giao thông Phú Thọ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Nhiều tổ công tác được bố trí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, các tuyến tỉnh lộ và khu vực đô thị có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Tết.

Trong 4 giờ đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 40 phương tiện.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và trực tiếp tại các điểm kiểm tra.

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn, khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn khi tham gia các hoạt động đầu xuân.