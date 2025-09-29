2 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp đạp trúng hố vàng... lộc về tới tấp

Trong 2 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp này đón tài lộc về tay, gặt hái thành công và mở ra bước tiến mới trong công việc và cuộc sống.
Với một loạt ảnh tuyệt đẹp vừa được chia sẻ, Vicky Thiên Trần đã mang đến một không khí đón Trung thu sớm vô cùng lãng mạn và mơ màng.
Maldives được xem là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới khi phần lớn diện tích nằm ngang mực nước biển. Nhiều điều thú vị về nơi này khiến mọi người thích thú.
Bão số 10 Bualoi với gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học và ngành y tế Nghệ An.
Nhờ dáng thế độc nhất vô nhị và u cục lớn, hiếm có khó tìm, tác phẩm ổi bonsai mọc ngược khiến nhiều người mê mẩn.
Bổ sung nam việt quất, nho, táo, bưởi và việt quất giúp bảo vệ gan, thận, giảm viêm và tăng cường sức khỏe toàn diện mỗi ngày.
Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk tiếp tục diễn biến ác liệt, giao tranh ở phía bắc thành phố đang lâm vào bế tắc; đường tiếp tế hậu cần của Ukraine bị cắt đứt.
Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, hãy chọn những loại rau dễ trồng, cực kỳ tiện lợi, tiết kiệm và an toàn.
Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.
Loạt ảnh mới của một mỹ nhân xứ Trung đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ phong cách táo bạo và đầy ấn tượng.
Mẫu môtô Honda CB350C Special Edition bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt phiên bản mới với thiết kế đẹp vượt thời gian, trang bị và động cơ hiện đại.
Một người dò kim loại đã phát hiện kho báu tiền vàng và đồ trang sức khoảng 1.400 tuổi gần Biển Galilee. Các chuyên gia xác định kho báu có từ thời Byzantine.
Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.
Khác với ransomware, mã độc wiper không đòi tiền chuộc mà hủy hoại dữ liệu hoàn toàn, khiến nạn nhân không thể khôi phục nếu không sao lưu.
Gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ bởi loạt ảnh gợi cảm, danh tính cô nàng coser gần nửa triệu người theo dõi được truy tìm.
Đắk Lắk mê hoặc du khách với núi rừng hùng vĩ, văn hóa cồng chiêng độc đáo và những trải nghiệm hấp dẫn, từ hồ nước thơ mộng đến vườn quốc gia hoang dã.
Sở hữu nhan sắc rạng rỡ và tốc độ "thần sầu" trên đường chạy, Amy Hunt gây chú ý trong làng điền kinh nước Anh.
Trong một giây phút tương tác ngẫu nhiên, Mai Dora đã có màn đu trend TikTok nhẹ nhàng, với biểu cảm "nũng nịu" rất đáng yêu.
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) vừa gây chú ý giới mê xe khi tiếp tục bổ sung chiếc xe thể thao Subaru màu đỏ, BRZ số sàn vào bộ sưu tập của mình.
90% quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk bị loại khỏi vòng chiến, trong khi quân đội Nga gia tăng sức ép tấn công Lyman, Seversk và Kupyansk.
Công ty sản xuất laptop này tuyên bố, họ muốn định nghĩa lại trải nghiệm người dùng bằng giao diện AI thay thế cho các icon và cửa sổ thường thấy.