2 câu kẻ thông minh tuyệt không hé, kẻ hồ đồ gặp ai cũng nói

Trong cuộc sống, lời nói không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là tấm gương phản chiếu trí tuệ và phẩm cách con người. Theo triết lý cổ xưa và quan sát hiện đại, có hai câu nói mà người thông minh, khôn ngoan sẽ thà giữ kín trong lòng, còn kẻ hồ đồ lại thường xuyên buông lời. Sự khác biệt này không chỉ định hình các mối quan hệ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của mỗi cá nhân.

Khổng Tử từng dạy: "Quân tử dục nột ư ngôn nhi mẫn ư hành" (Quân tử mong muốn thận trọng trong lời nói và nhanh nhẹn trong hành động). Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói, một yếu tố then chốt quyết định thành bại của một người. Điều đáng tiếc là trong khi người khôn ngoan luôn ghi nhớ lời răn này, thì nhiều người lại vô tình tự chuốc lấy phiền phức chỉ vì không biết giữ miệng.

"Nước sâu thì chảy chậm, người quý thì nói ít", câu nói này đã khắc sâu vào xương tủy của những người sống hiểu biết. Ảnh: Sina

1. "Tôi đúng là xui xẻo tám đời, gặp phải cái chuyện vớ vẩn này": Kẻ hồ đồ ăn năng lượng tiêu cực thay cơm, người thông minh nuốt lấy phàn nàn

Trong dòng chảy cuộc sống, không ít người mang theo một thái độ tiêu cực, luôn miệng than vãn về vận rủi của mình. Từ tắc đường, giá cả tăng cao đến những rắc rối gia đình, mọi thứ đều trở thành lý do để họ than vãn, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Người xưa có câu "Lời hay một câu ấm ba đông, lời ác làm tổn thương người tháng sáu cũng lạnh". Lời than vãn giống như mùi hôi, chính người nói không ngửi thấy nhưng lại khiến người xung quanh khó chịu, dần dần tránh xa.

Những người như vậy dù ban đầu có thể nhận được sự an ủi, nhưng khi lời than vãn trở thành thói quen, họ sẽ dần bị cô lập. Như trong Tăng Quảng Hiền Văn có viết: "Vào cửa đừng hỏi chuyện vinh nhục, nhìn vẻ mặt liền biết". Người thông minh hiểu rằng than vãn là một dạng năng lượng tiêu cực vô ích nhất. Nó không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn xua đuổi những người bạn, những cơ hội tốt. Hãy chọn cách đối mặt với khó khăn bằng sự im lặng, tập trung tìm kiếm giải pháp. Nuốt vào là sự tủi nhục, nhưng tích lũy lại là bản lĩnh. Ngược lại, kẻ hồ đồ tự biến mình thành nam châm hút rủi ro khi liên tục than thở, ai muốn giao du sâu sắc với một người luôn chìm đắm trong năng lượng tiêu cực cơ chứ?

2. "Bạn xem tôi làm việc này tốt thế nào, đổi lại bạn chắc chắn không được": Kẻ hồ đồ biến ưu việt thành huy chương, người thông minh giấu thành tích

Một kiểu người khác thường mắc sai lầm là những kẻ luôn tìm cách khoe khoang bản thân, sợ người khác không biết mình giỏi giang. Từ việc mua sắm tài sản mới, thành tích nhỏ của con cái cho đến việc giúp đỡ đồng nghiệp, mọi thứ đều được thổi phồng để thể hiện sự lợi hại của mình. "Tự mãn thì bị tổn hại, khiêm tốn thì được lợi ích", lời răn này đã cảnh báo về hậu quả của sự kiêu ngạo. Bình càng rỗng thì tiếng vang càng lớn, người thực sự có năng lực lại thường dành tâm sức vào hành động hơn là lời nói.

Người khôn ngoan thực sự hiểu được đạo lý "quân tử thái nhi bất kiêu" (quân tử an nhiên mà không kiêu ngạo). Họ biết cách "giấu tài, giữ mình" bởi vì sự ưu việt được khoe khoang sẽ trở thành "sát thủ" của các mối quan hệ. Càng cố gắng chứng tỏ mình giỏi, người khác càng cảm thấy bạn nông cạn. Như Thái Căn Đàm nói: "Đất thấp thì thành biển, người thấp thì thành vương". Người thông minh coi thành tích là chỗ dựa vững chắc cho nội tâm chứ không phải là vũ khí để gây tổn thương hay áp đặt lên người khác. Ngược lại, kẻ hồ đồ luôn miệng hô hào "tôi giỏi nhất", tưởng như đang nâng cao bản thân nhưng thực chất lại đang đẩy người khác ra xa, vì không ai muốn giao du sâu sắc với người luôn dẫm đạp người khác để tự tôn mình.

Kết luận: Cái miệng là "cửa họa phúc", lời tổ tiên đã chỉ rõ

Tóm lại, sự khác biệt cơ bản giữa việc người thông minh không nói và kẻ hồ đồ thường nói hai câu trên nằm ở mức độ trưởng thành của tâm trí. Triết lý Nho giáo về "tu kỷ dĩ kính" (tu dưỡng bản thân để giữ sự tôn trọng) nhắc nhở mỗi cá nhân, bước đầu tiên là phải quản lý tốt lời nói của mình. Than vãn không giải quyết được vấn đề, chi bằng im lặng mà hành động. Khoe khoang không đổi lấy được sự tôn trọng, chi bằng khiêm tốn mà trau dồi bản thân.

"Nước sâu thì chảy chậm, người quý thì nói ít", câu nói này đã khắc sâu vào xương tủy của những người sống hiểu biết. Trước khi thốt ra lời nào, hãy tự hỏi mình: "Có nhất thiết phải nói câu này không? Nói ra có lợi ích gì cho mình không?". Suy nghĩ kỹ càng rồi hãy mở lời. Miệng là để ăn và nói lời hay ý đẹp, chứ không phải để đổ rác hay chọc vào nỗi đau của người khác. Kiểm soát được hai điểm này, bạn đã vượt xa kẻ hồ đồ một khoảng cách lớn trên con đường xây dựng một cuộc đời an yên và thành công.