15 ngày tới, 3 tuổi phượng hoàng tái sinh... làm ăn đại lộc

Giải mã

15 ngày tới, 3 tuổi phượng hoàng tái sinh... làm ăn đại lộc

Thời điểm vàng từ 5/10 đến 20/10, ba con giáp được cát tinh soi chiếu, vận may song hành, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dồi dào khó ai sánh bằng.

Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
Tuổi Thìn: Tuổi Thìn là con giáp nghị lực, mạnh mẽ, bản lĩnh, có đam mê với việc kiếm tiền và làm chủ. Thời gian tới đối với Thìn chính là hình ảnh “rồng cuộn” mạnh mẽ, chỉ chờ thời cơ để bứt phá.
Từ 5/10 trở đi đến 20/10 là những ngày quan trọng để Thìn bứt phá mãnh liệt, vận trình của Thìn chuyển mình mạnh mẽ: công việc suôn sẻ, thuận lợi trơn tru, cơ hội tăng trưởng dồn dập, tài chính ổn định và thăng hoa.
Người tuổi Thìn nếu đang kinh doanh buôn bán sẽ gặp khách lớn, đơn hàng bất ngờ nổ rầm rộ, có thể mở rộng quy mô, lợi nhuận tăng vù vù. Người làm công ăn lương thì được cấp trên tin tưởng, dễ thăng chức hoặc thưởng nóng. Tiền đổ về túi họ liên tục, dồi dào như không bao giờ có thể cạn.
Tuổi Dần: Tuổi Dần chính là con giáp có sự tiến bộ vượt bậc trong tương lai trước mắt, sau thời gian dài “ủ mưu”, giờ chính là lúc thể hiện bản lĩnh của một chúa sơn lâm thời vận lên hương.
Từ 5/10 đến 20/10 chnhs là khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp để họ bung tài bung sức, tuổi Dần dễ gặp quý nhân trợ lực, Thần Tài dẫn lối, mở ra nhiều cơ hội làm ăn mới, kể cả trong lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với trước đây.
Tài chính của Dần thời gian này cực kỳ thịnh vượng. Đây cũng là giai đoạn tuổi Dần giải quyết được những vướng mắc tài chính, nợ nần hoặc các vấn đề hợp đồng, pháp lý tồn đọng.
Đặc biệt, ai đang tính chuyện đầu tư, ký kết, hoặc chuyển hướng công việc – thì đây là thời điểm “vàng mười” không thể bỏ qua. Người làm công ăn lương cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thu về một khoản chắc tay.
Tuổi Sửu: Sửu là con giáp chăm chỉ, nghị lực, mạnh mẽ, lương thiện, giàu phúc báo. Đừng ngạc nhiên nếu tuổi Sửu sau ngày 5/10 bỗng trở nên "mát tay" trong mọi việc, họ đụng đâu trúng đó, bách chiến bách thắng.
Tử vi cho thấy đây là lúc vận khí hanh thông, bản mệnh được cát tinh chiếu rọi, sao tốt nâng niu, mọi cố gắng bền bỉ từ đầu năm bắt đầu trổ quả ngọt.
Tài lộc đến từ cả nguồn chính và phụ đều rất dồi dào, nguồn thụ động cũng rất ổn, kể cả người làm việc ổn định cũng có thêm thu nhập phụ ngoài mong đợi. Với bản tính chăm chỉ, khi thời vận “đồng hành”, tuổi Sửu không chỉ giàu nhất thời mà còn xây được nền móng vững chắc cho tương lai dài lâu. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
#tử vi 12 con giáp #thời gian vàng #con giáp Thìn #con giáp Dần #con giáp Sửu #tài chính

