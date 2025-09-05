Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
15 câu nói truyền cảm hứng nhân ngày khai giảng 5/9

Sống đạo

15 câu nói truyền cảm hứng nhân ngày khai giảng 5/9

Những câu nói ý nghĩa nhân ngày 5/9 giúp học sinh, thầy cô và phụ huynh thêm động lực, nuôi dưỡng khát vọng tri thức cho năm học mới.

15-cau-noi-khai-giang.jpg
#ngày khai giảng #câu nói truyền cảm hứng #động lực học tập #khát vọng tri thức #năm học mới #thầy cô

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới