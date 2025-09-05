15 câu nói truyền cảm hứng nhân ngày khai giảng 5/9

Những câu nói ý nghĩa nhân ngày 5/9 giúp học sinh, thầy cô và phụ huynh thêm động lực, nuôi dưỡng khát vọng tri thức cho năm học mới.
Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm xúc động, tự hào sau khi xem phim Mưa đỏ. Thảo Nhi Lê thả dáng cực "slay" trong chuyến nghỉ dưỡng 6 tuần ở châu Âu.
Than vãn chỉ gieo rắc năng lượng tiêu cực, làm bạn mất đi sự tin tưởng và tôn trọng ở tuổi trung niên – giai đoạn quan trọng nhất đời người.
Người có EQ cao thường giữ kín ba bí mật quan trọng, không dễ chia sẻ, nhưng lại sẵn sàng mở lòng ở những điều khiến ai cũng bất ngờ.
Tháng cô hồn, dân gian truyền lại nhiều món ăn đại kỵ, nếu vô tình dùng có thể rước vận đen, hao tài tốn lộc, ảnh hưởng tài vận cả tháng.
Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch 2025 vào ngày nào đẹp nhất là băn khoăn của không ít gia đình trong thời điểm hiện tại.
Trong Phật giáo, các chùa thường tổ chức cúng cô hồn, ngạ quỷ vào buổi chiều tối hoặc hai thời sáng và tối. Nếu gia chủ vẫn muốn cúng tại nhà, cần lưu ý.
Để thể hiện lòng thành kính và lòng sùng kính đối với chư Phật và Bồ Tát, nhiều Phật tử thường mang tượng Phật và Bồ Tát về nhà để thờ cúng.
Những dòng bình luận trên MXH không chỉ là lời thoáng qua, mà còn thể hiện phần nào EQ của mỗi người.
EQ thấp không chỉ bộc lộ qua hành động ngoài đời thực mà còn thể hiện rõ rệt trên mạng xã hội, nhất là khi bạn hay đăng 4 điều này.
Theo phong thủy, 3 vật phẩm quen thuộc nếu để lâu trên bàn thờ sau lễ cúng cô hồn sẽ khiến gia đạo bất an, công việc lận đận, hao hụt tiền tài.
Khi đến tuổi 55, nếu trong gia đình xuất hiện 5 dấu hiệu “bất thường” này, đó có thể là lời cảnh báo cho những rạn nứt và rủi ro tiềm ẩn.
5 câu nói này chứng tỏ người EQ thấp. Họ thường không nhận ra sức nặng của lời nói, dễ buông ra những câu khiến người khác tổn thương.
Tháng 7 Âm lịch, dân gian coi là tháng cô hồn, tuyệt đối không làm 10 điều đại kỵ để bảo toàn sức khỏe, tài lộc và sự bình an cho cả gia đình.
Đàn ông EQ thấp dễ khiến người khác tổn thương vì sự vô tâm, ích kỷ và thiếu lắng nghe. Đây là lý do nhiều người chọn né tránh họ trong các mối quan hệ.
Có những thứ mất đi có thể tìm lại, nhưng cũng có những thứ một khi đã vỡ, sẽ chẳng bao giờ lành như xưa. Đó chính là niềm tin và tấm chân tình.
Nhiều người không nhận ra, chỉ vài câu nói quen thuộc cũng đủ làm lộ EQ thấp, khiến mọi mối quan hệ trở nên căng thẳng và nặng nề.
Nhờ lối sống và tư duy khác biệt, 4 kiểu người này luôn được vận may ưu ái, càng sống càng thịnh vượng, của cải chất đầy như núi.
Khi cơ hội xuất hiện, người giàu mạnh tay sở hữu 3 loại tài sản này, vì biết chắc càng giữ lâu, lợi nhuận càng lớn, tài sản càng bền.
Nhiều người không nhận ra rằng những câu hỏi này khiến chủ nhà khó chịu, làm mất điểm trong mắt người khác dù vô tình hay cố ý.
Khi bước qua trung niên, biết “mỏng tình” và tránh xa những mối quan hệ độc hại chính là chìa khóa để sống an yên, hạnh phúc hơn.
Bí quyết để trở lên giàu có không nằm ở may mắn hay xuất thân, mà đến từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn.