10 dấu hiệu nhận biết rắn ẩn náu quanh nhà bạn

Nếu rắn tìm thấy nơi trú ẩn, thức ăn hoặc nước uống trong hoặc xung quanh nhà bạn, chúng sẽ di chuyển ngay tới đó. Điều tồi tệ nhất xảy ra là gì? Bạn thậm chí có thể không nhận ra chúng ở đó - cho đến khi quá muộn. Nhưng đừng hoảng sợ. Dù là loài động vật "lén lút", rắn vẫn thường để lại những dấu hiệu nhất định trước hoặc sau khi chúng xuất hiện. Nếu bạn chú ý, bạn có thể sớm phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo. Dưới đây là một vài dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy một con rắn đang ẩn náu gần nơi bạn sinh sống.

1. Da rắn

Trước hết, hãy bắt đầu với manh mối rõ ràng nhất: da rắn lột. Rắn thường xuyên lột da khi chúng lớn lên. Nếu bạn nhìn thấy một tấm da rắn mỏng manh, trong suốt trong vườn, trên gác mái, nhà để xe hoặc gần đường ống nước, điều đó có nghĩa là gần đây có rắn ở đó.

Tấm da thường trông giống như một ống nhựa nhàu nát và thường được tìm thấy gần đá, đống củi hoặc trong những góc tối nơi chúng ẩn náu. Đó là một loại "danh thiếp tự nhiên" cho thấy rắn đã ghé qua nhà bạn.

2. Dấu vết bò trườn trên mặt đất

Nếu có sàn nhà để xe bụi bặm, luống vườn lầy lội, hoặc lối đi đầy cát quanh nhà, hãy quan sát kỹ. Dấu vết bò trườn hoặc vệt dài lượn sóng có thể cho thấy rắn vừa mới bò qua. Những dấu vết này thường trông giống hình chữ "S" chạy ngang dọc.

3. Hành vi kỳ lạ của thú cưng

Thú cưng thường nhận ra sự có mặt của rắn trước bạn. Chó có thể bắt đầu sủa hoặc gầm gừ ở một vị trí cụ thể trong sân hoặc nhà, trong khi mèo có thể tỏ ra quá tò mò hoặc rít lên ở một số khu vực nhất định. Nếu thú cưng của bạn tập trung vào một góc tối, bụi rậm hoặc dưới hiên nhà và không chịu rời khỏi nó, hãy chú ý. Chúng có thể đang phát hiện ra chuyển động hoặc những mùi hương mà bạn không thể nhìn thấy.

4. Số lượng loài gặm nhấm hoặc ếch đột nhiên giảm

Nếu sân sau nhà bạn từng có rất nhiều chuột, chuột cống, ếch hoặc thằn lằn - và đột nhiên bạn không thấy chúng nữa, thì đó có thể không phải là tin tốt. Rắn là loài săn mồi tự nhiên. Chúng sẽ quanh quẩn ở đó chừng nào nguồn thức ăn còn dồi dào. Và nếu con mồi biến mất một cách bí ẩn, rất có thể kẻ săn mồi vẫn còn ở gần và đang ẩn náu ở đâu đó.

5. Phân rắn

Phân rắn rất hiếm khi được nhìn thấy, nhưng nếu có thì chúng rất dễ nhận biết. Chúng có màu sẫm, nhão với phần đầu màu trắng (đó là chất thải axit uric do rắn thải ra). Bạn có thể tìm thấy chúng trong gara, nhà kho hoặc góc sân. Không giống như phân chó hoặc mèo, phân rắn thường không có hình dạng cố định. Nếu bạn nhìn thấy những mẩu chất thải lạ và rõ ràng không phải của thú cưng, hãy chú ý quan sát.

6. Tiếng rít hoặc sột soạt

Rắn là loài vật thường im lặng, nhưng đôi khi, có một số loài rắn sẽ rít lên hoặc gầm gừ khi bị đe dọa. Bạn có thể nghe thấy tiếng xào xạc trong lá khô, bụi cây hoặc trần nhà, đặc biệt là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi rắn thường hoạt động mạnh hơn.

Nếu bạn bỗng dưng nghe thấy tiếng lá khô xào xạc khi trời không có gió, hãy kiểm tra thật kỹ.

7. Hang

Rắn không phải lúc nào cũng tự đào hang, nhưng chúng rất thích chui vào các đường hầm bỏ hoang của loài gặm nhấm, hang mối hoặc đống phân trộn. Những "cửa ngõ" rắn này thường được tìm thấy gần móng nhà, dưới nhà kho hoặc ở những khu vực rậm rạp trong sân nhà bạn. Nếu bạn phát hiện một lỗ nhỏ, tròn, cạnh nhẵn trên đất, đừng dùng ngón tay sờ mó.

8. Vật liệu làm tổ ở những nơi lạ

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có đống củi, kiện cỏ khô, hoặc những đống vật liệu xây dựng chưa sử dụng. Rắn thích ẩn náu ở những nơi ấm áp, yên tĩnh. Nếu bạn bắt đầu nhận thấy vật liệu làm tổ - giấy vụn, lá khô hoặc rơm - trong những không gian chật hẹp mà bạn đã lâu không động đến, hãy cẩn thận.

Mặc dù rắn không xây tổ như chim, nhưng chúng sẽ ẩn náu ở những nơi mà các loài động vật khác đã từng làm tổ trước đó.

9. Nguồn nước quanh nhà

Vườn nhà bạn có bồn tắm cho chim, hồ cá koi, vòi nước bị rò rỉ hoặc máng hứng nước mưa không? Đây không chỉ là nơi cung cấp nước cho chim và côn trùng - mà còn là nam châm thu hút rắn.

Đặc biệt là trong khí hậu nóng hoặc mùa khô, rắn sẽ di chuyển để tìm kiếm nước. Nếu sân sau nhà bạn giống như một ốc đảo của chúng, bạn có thể sẽ có những vị khách không mời là rắn đấy.

10. Bạn đã nhìn thấy một con rắn - có thể còn nhiều nữa

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng mọi người thường không chú ý. Nếu bạn chỉ nhìn thấy một con rắn, đặc biệt là rắn con, thì có thể còn nhiều hơn nữa. Một số loài rắn đẻ hàng chục trứng cùng một lúc. Một số ít loài rắn thì đẻ con. Do đó, chỉ cần nhìn thấy một con rắn con cũng có thể có nghĩa là bạn đang ở gần nơi làm tổ của chúng, và đó không phải là điều nên bỏ qua.

Vậy, bạn nên làm gì nếu nhận thấy những dấu hiệu này? Trước tiên, đừng hoảng sợ.

Không phải tất cả các loài rắn đều nguy hiểm, và nhiều loài thực sự hữu ích - vì chúng giúp kiểm soát chuột, sâu bệnh và côn trùng. Nhưng nếu bạn nghi ngờ vườn nhà mình có rắn độc hoặc chỉ đơn giản là không muốn có rắn xuất hiện ở gần nhà thì hãy luôn cảnh giác và làm theo các bước sau.

- Bịt kín các vết nứt và lỗ hổng xung quanh móng nhà.

- Cắt tỉa bụi rậm, cỏ và cây bụi thường xuyên.

- Để củi và vật liệu xây dựng cách xa mặt đất và tường.

- Tránh để thức ăn cho thú cưng bên ngoài, vì chúng có thể thu hút các loài gặm nhấm, và sau đó là rắn.

- Nếu bạn phát hiện thấy rắn, đừng cố gắng tự xử lý nó, hãy gọi cho cơ quan kiểm soát động vật hoặc chuyên gia xử lý rắn được cấp phép.